Mike Faist o swojej roli w Motocyklistach. W przygotowaniach pomogła... Zendaya

9 sierpnia 2024 roku w polskich kinach zadebiutuje nowy film Jeffa Nicholsa, czyli Motocykliści. W pełnej gwiazd obsadzie znalazł się również Mike Faist, dla którego jest to niewątpliwie dobry i owocny rok pod względem aktorskim. Nie tak dawno temu występował w Challengers, które okazało się sporym hitem - krytycznym oraz finansowym. Teraz Faist wciela się w fotografa Danny'ego Lyona. Zadaniem aktora jest po prostu robienie zdjęć postaciom. Warto wspomnieć, że cały film jest adaptacją albumu zdjęciowego prawdziwego Lyona. Okazuje się też, że Challengers, a szczególnie Zendaya, byli bardzo pomocni przy przygotowaniu do nowej roli:

Pod koniec kręcenia Challengers, Zendaya wciągnęła mnie w fotografię. Miała własne kamery rozstawione na planie i się nimi bawiła. Mnie też to zainteresowało. Też się nimi bawiłem, a potem zamówiłem własną. Kiedy Jeff zadzwonił i zapytał: "Chcesz zagrać fotografa w moim filmie?", to poczułem, że jest to znak.

Ma domek w Maine, więc pojechałem tam i się z nim spotkałem. Spędziliśmy weekend na robieniu zdjęć i łowieniu. Poznałem jego przyjaciela, który pokazał mi swoje studio. Wtedy zaczęliśmy pracę nad filmem i przejrzeliśmy prace Danny'ego.