Morbius - premiera opóźniona też w Polsce. Tym razem koronawirus nie jest winny

fot. Sony

Jak donosi Deadline, Sony Pictures podjęło decyzję o przesunięciu premiery Morbiusa z 28 stycznia 2022 roku na 1 kwietnia 2022 roku. Decyzja ma skalę globalną. Potwierdziliśmy u polskiego dystrybutora filmu, że u nas również premiera została przesunięta na 1 kwietnia.

Według Deadline główną przyczyną jest... sukces filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, który w box office nie zwalnia tempa. Producenci oczekują, że do końca stycznia 2022 roku superprodukcja nadal będzie dobrze zarabiać, a Morbius zabrałby ekrany temu filmowi. Nie ma żadnych wzmianek, jakoby kwestia pandemii miała jakiekolwiek znaczenie w podjęciu tej decyzji. Pajączek do tej pory zebrał 1 mld 370 mln dolarów.

Morbius - o czym film?

Jest to historia jednej z najbardziej skonfliktowanych wewnętrznie postaci. Jej bohaterem jest Michael Morbius, który cierpi na rzadką chorobę krwi. Jest zdeterminowany, by ratować innych, dlatego postanawia przetestować na sobie lek. Nowa metoda pozornie tylko okazuje się gigantycznym sukcesem. Niestety, wewnątrz jego duszy zaczyna rodzić się prawdziwy mrok. Czy dobro przezwycięży zło? Czy Morbius podda się nowym żądzom? I jak Jared Leto sprawdzi się w roli marvelowskiego wampira?

Morbius - obsada

Główną rolę gra Jared Leto. W obsadzie są także Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal oraz Tyrese Gibson. Matt Sazama i Burk Sharpless są autorami scenariusza. Daniel Espinosa stoi za kamerą.

