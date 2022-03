Morbius - reżyser o tym, czy Spider-Man: Bez drogi do domu wpłynął na film

fot. Sony Pictures Entertainment

Morbius opowiada historię tytułowego naukowca (w tej roli Jared Leto), który w wyniku własnych badań nad lekarstwem na rzadką chorobą krwi, przeistacza się w istotę przypominającą wampira. Premiera produkcji była kilkakrotnie przekładana od czasu gdy w sieci pojawił się pierwszy zwiastun w styczniu 2020 roku, czego przyczyną był wybuch pandemii koronawirusa. Ostatecznie Morbius trafi do kin 1 kwietnia.

Film miał mieć premierę w styczniu 2022 roku, kilka tygodni po debiucie w kinach Spider-Mana: Bez drogi do domu. Fani zaczęli podejrzewać, że przesunięcie nastąpiło ze względu na wielki sukces produkcji o Pajączku, a także, że w Morbiusie zostały wprowadzone w ostatnich chwili zmiany. Przypomnijmy, że oba obrazy należą do Sony's Spider-Man Universe wraz z Venomem. Reżyser filmu, Daniel Espinosa, w wywiadzie dla ComicBook.com został zapytany czy ekipa filmowa wróciła do pracy po tym sukcesie Spider-Mana.

Tak i nie. Wiesz, idea równoległych wszechświatów została tak naprawdę wprowadzona w kinie, ale nie jak w MCU, którą można nazwać jako Spider-Verse. Została wydana przez Sony, a produkcją zajął się Avi Arad, który stworzył również Morbiusa. Więc koncepcja rozpoczęcia pracy z równoległymi wszechświatami była czymś, co istniało przed filmem Spider-Man. I to też od lat istnieje w komiksach. My, którzy czytamy komiksy, wiedzieliśmy o tym od jakichś 15 czy 20 lat, gdy tylko era klonów umarła ze Spider-Manem, więc uniwersa musiały zostać wstrzymane. Dlatego, gdy wyszedł Spider-Man, pojawiły się pewne wizualne elementy tego, jak wyglądały takie przejścia, co było pouczające.

Dodajmy, że Avi Arad to producent wykonawczy nie tylko Morbiusa oraz wszystkich filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem, ale również jest producentem dwóch części filmu Venom oraz Spider-Man Uniwersum. Twórca zajmuje się też produkcją kolejnych części tego filmu animowanego, który zdobył Oscara. Pracuje także nad filmem Kraven Łowca.

Nie ma też oficjalnego potwierdzenia, czy w Morbiusie zobaczymy Spider-Mana lub Venoma. Co ciekawe ten ostatni trafił do MCU za sprawą filmów Venom 2: Carnage i Spider-Man: Bez drogi do domu, ale ostatecznie postać, w którą wciela się Tom Hardy, powróciła najprawdopodobniej do swojego uniwersum.

Morbius

Morbius - opis fabuły

W postać enigmatycznego antybohatera – Michaela Morbiusa – wciela się Jared Leto. Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba… [opis dystrybutora]

Morbius - obsada

Oprócz Jareda Leto w obsadzie filmu są również Matt Smith, Adria Arjona, Al Madrigal, Tyrese Gibson i Jared Harris.

