Mortal Kombat Legends: Cage Match - krwawy zwiastun dla dorosłych. Johnny Cage w akcji

fot. materiały prasowe

Mortal Kombat Legends: Cage Match to kolejny film animowany dla dorosłych inspirowany grami z serii Mortal Kombat. Prosto z San Diego Comic-Con 2023 opublikowano pierwszy krwawy zwiastun, który pokazuje, jaka będzie ta przygoda Johnny'ego Cage'a.

Mortal Kombat Legends: Cage Match - zwiastun dla dorosłych

Mortal Kombat Legends: Cage Match - opis fabuły

Historia rozgrywa się w latach 80. w Hollywood. Johnny Cage stara się o to, by być aktorem z pierwszej ligii. Kiedy jego koleżanka z planu, Jennifer znika z planu w tajemniczych okolicznościach, Johnny wpada w świat niebezpieczny i krwawy. Okazuje się, że Los Angeles skrywa tajemnicę. Musi walczyćz tajemną organizacją, a do tego z wojownikami z innego świata. Czy uda mu się uratować ludzkość i swoją karierę?

W obsadzie dubbingu są Joel McHale (Johnny Cage) oraz Jennifer Grey (jako ona sama). Przypomnijmy, że poprzednie filmy serii to Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, Legendy Mortal Kombat: Starcie królestw oraz Mortal Kombat Legends: Snow Blind.

Mortal Kombat Legends: Cage Match - premiera światowa odbędzie się 17 października 2023 roku.