Mortal Kombat 11 - Rambo potwierdzony! Zobaczcie zwiastun Kombat Pack 2

WBIE

Ed Boon zapowiedział niedawno, że w tym tygodniu doczekamy się jakiejś zapowiedzi związanej z Mortal Kombat 11. Plotki i przecieki sugerowały, że będzie to ujawnienie kolejnego dodatku z grywalnymi bohaterami i będą nimi Rain, Mileena oraz... John Rambo. Teraz doniesienia te został oficjalnie potwierdzone, opublikowano też zwiastun, który prezentuje te postacie w akcji.

Kombat Pack 2 dostępny będzie w sprzedaży osobno oraz jako część pakietu z podtytułem Ultimate, który zawierał będzie grę, dodatek Aftermath i pierwszą paczkę dodatkowych bohaterów. Co więcej poinformowano też, że Mortal Kombat 11 doczeka się wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox One. Posiadacze tej produkcji wersji na urządzeniach obecnej generacji otrzymają darmową aktualizację do nowych sprzętów.

Potwierdzono też, że głosu Rambo udzieli Sylvester Stallone, który wcielał się w tę postać w filmowej serii.

https://twitter.com/PlayStation/status/1314189607488159744