Ms. Marvel - miały być 2 sceny po napisach. Jakie? Mr. Fantastic wpłynął na moce Kamali

Fot. Materiały prasowe

Finał Ms. Marvel już za nami. Dzięki niemu poznaliśmy nową superbohaterkę, która będzie jedną z kluczowych postaci w nowej erze MCU. Iman Vellani zdradziła, że pod koniec seansu miały na widzów czekać dwie sceny po napisach zamiast jednej. Za to Disney+ ujawniło, że Mr. Fantastic miał wpływ na zmianę mocy Kamali Khan. Co więcej, choć na tym etapie badania easter-eggów i smaczków związanych z serialem niż nas już nie powinno zaskoczyć, to okazuje się że jedna z serialowych przeciwniczek była ukryta w filmie Spider-Man: No Way Home.

Fot. Disney+

Ms. Marvel - planowano 2 sceny po napisach

W serialu Ms. Marvel sceny po napisach miały wyglądać inaczej. Przede wszystkim na początku były dwie. Jedna z Brie Larson, czyli Kapitan Marvel, promująca film The Marvels. A druga z Bruno, który mówi o mutacji Kamali Khan, ujawniając tym samym, że w MCU mogą pojawić się X-Meni.

Iman Vellani w wywiadzie dla New Rockstars zdradziła, że scena z Brudno była tak dobra, że ostatecznie przenieśli ją z miejsca po napisach końcowych do samego odcinka. Aktorka powiedziała też, że istniała wersja, w której Kamala czyta notatkę od chłopaka.

Jednak myślę, że to coś, co zbadamy w 2. sezonie, jeśli do niego dojdzie. Mam nadzieję, że powstanie. Wszyscy bohaterowie mają jeszcze dużo do opowiedzenia. Albo po prostu będzie to Bruno wylewający swoją duszę i wyznający miłość do Kamali. Kto wie?

Zdradziła także, że scena po napisach z Brie Larson była kręcona podczas The Marvels, nie Ms. Marvel. Potwierdziła że bohaterki zamieniły się miejscami, ale gdzie znalazła się Kamala dowiemy się dopiero za rok.

Ms. Marvel - Mr. Fantastic wpłynął na moce Kamali?

Choć producentka serialu, Sana Amanat, twierdziła, że Mr. Fantastic nie miał wpływu na zmianę mocy Kamali, to w nowym dokumencie Disney+ zatytułowanym Marvel Studios: Assembled dowiadujemy się, że mogło być inaczej.

Nordin Rahhali, nadzorujący efekty specjalnie Ms. Marvel, powiedział że świadomie nie chcieli, by moce Kamali przypominały Mr. Fantastica albo Elastigirl. Był podekscytowany, że mógł stworzyć nadprzyrodzone umiejętności dziewczyny od zera.

Myślę, że podjęto świadomy wysiłek, by Kamala nie przywodziła na myśl Mr. Fantastica czy Elastigirl.

Złoczyńca z Ms. Marvel pojawił się w Pajączku?

Użytkownik u/jascurio na portalu Reddit podzielił się zrzutami ekranu, na których widać, że w Spider-Man: No Way Home pojawiła się agentka Deever w odbiciu szyby, gdy był przesłuchiwany Ned Leeds. Jak wiemy, bohaterka była jedną z głównych przeciwniczek Kamali.

Fot. Sony Pictures/ thedirect.com

Finał Ms. Marvel - pytania i odpowiedzi

