My Name is Baghdad - premiera festiwalowa na Tofifest 2020. Kiedy i gdzie obejrzeć produkcję online?

materiały prasowe

My Name is Baghdad to jedna z produkcji, które walczą o główna nagrodę w konkursie On Air 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu. Film trwa 96 minut, a jego premiera online odbędzie się już dzisiaj, 20 października o godz. 16:00. Bilet na seans możecie kupić tutaj. Sprzedaż ruszy wraz z premierą festiwalową, a cena to 14 złotych.

Cały czas można zakupić karnet w cenie 60 złotych i uzyskać dostęp do wszystkich filmów festiwalu Tofifest.

Poniżej możecie przeczytać oficjalny opis produkcji.

Siedemnastoletnia Baghdad jest skaterką, mieszkającą w Freguesia do Ó, robotniczej dzielnicy São Paulo. Jeździ na desce z grupą kolegów oraz spędza dużo czasu z rodziną i przyjaciółmi matki. Kobiety znajdujące się w jej otoczeniu tworzą zbiór nietypowych osobowości. Życie Baghdad nagle się zmienia, gdy poznaje grupę młodych dziewczyn jeżdżących na deskorolce.