Najpopularniejsze filmy na SVOD w 2020 roku - 30 najczęściej oglądanych filmów w USA wg Variety

Amazon Prime Video

2020 to nieprawdopodobnie ciężki rok dla wielu branż, w tym dla branży kinowej. Zamknięte kina i kwarantanna sprzyjały wzrostom oglądalności rozmaitych VOD. Biorąc pod uwagę, że dane dotyczące oglądalności filmów w serwisach streamingowych nie są publicznie dostępne, właściwie nie sposób uszeregować te, które odniosły największy sukces. A jednak...

Firma ScreenEngine/ASI opracowała dla magazynu Variety listę 30. najczęściej oglądanych filmów SVOD, czyli na platformach streamingowych z płatną subskrypcją. Warto jednak traktować ją z lekkim przymrużeniem oka, biorąc pod uwagę, że nie są to oficjalne dane potwierdzone przez przedstawicieli serwisów. Wspomniana firma ankietowała co tydzień 1200 widzów w USA w wieku 13-64 lat, pytając, jakie tytuły oglądali w ciągu siedmiu dni po ich premierze.

Na liście pod względem liczby tytułów dominują Netflix (13 - absolutny lider, co nikogo raczej nie zdziwi, biorąc pod uwagę zwyczajowe sukcesy w podobnych zestawieniach i potwierdzoną olbrzymią oglądalność hitów serwisu) i... Disney+ (8). Z kretesem przegrywa AppleTV+ - tylko jeden film platformy załapał się do rankingu, co jest dość wymowne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie jest to TOP 10, a TOP 30. Poza tym na liście znalazły się 4 filmy Amazon Prime Video, 2 od HBO Max i 2 od Hulu.

Poniżej wspomniana lista tytułów uszeregowanych rosnąco - na szczycie film, który cieszył się największą popularnością. Dodajmy, że na liście znajduje się również Mulan - jedyna produkcja, za obejrzenie której trzeba było uiścić dodatkową opłatę.

30. Nowa przygoda - Netflix