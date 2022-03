Netflix z trzema kolejnymi grami. Wśród nich znajdzie się pierwszy FPS

fot. Netflix

Od pewnego czasu w mobilnej aplikacji Netflix na urządzeniach z systemami Android i iOS dostępne są nie tylko filmy i seriale, ale też i gry. Ich biblioteka jest stopniowo rozbudowywana o kolejne produkcje i z taką sytuacją mamy do czynienia również teraz.

22 marca w ręce abonentów trafiło This Is A True Story, czyli gra logiczna przygotowana we współpracy z organizacją charytatywną Charity: Water oraz Shatter Remastered, czyli wariacja na temat kultowego Arkanoida. Już wkrótce, choć dokładnego terminu nie podano, Netflix otrzyma też pierwszą produkcję z gatunku FPS. Będzie nią Into the Dead 2: Unleashed, w którym gracze zmierzą się z hordami zombie.

This Is A True Story

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.