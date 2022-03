Nintendo Switch - jak stworzyć foldery? Wyczekiwana opcja w aktualizacji 14.0.0

fot. Nintendo

Nintendo znane jest z tego, że nie podąża za popularnymi trendami i nie zawsze słucha głosów społeczności, a zmiany i nowości wprowadzają wtedy, kiedy uznają to za stosowne. Dopiero w roku 2021 dodano obsługę słuchawek bluetooth, a teraz, ponad 5 lat od premiery, zdecydowano się na... umożliwienie użytkownikom tworzenia folderów.

Aktualizacja 14.0.0 pozwala użytkownikom tworzyć "grupy", w których można umieszczać wybrane gry czy aplikacje. Dzięki temu zainteresowani będą mogli podzielić swoją kolekcję w jasny i przejrzysty sposób - na przykład na gatunki, serie czy według innych kryteriów. Jest jednak pewien haczyk: dostęp do stworzonych folderów uzyskamy dopiero po przejściu przez wszystkie pozycje widoczne w szybkim menu. Na ten moment nie ma opcji, by grupę umieścić na samym początku biblioteki.

Nintendo Switch - jak utworzyć foldery (grupy)?

Musicie przedostać się do pełnej biblioteki, czyli przejść na sam koniec szybkiego menu. Po otwarciu kolekcji gier naciśnijcie przycisk L, by przejść do odpowiednich opcji. Następnie musicie wybrać interesujące Was produkcje oraz podać nazwę folderu. Przez cały proces przeprowadzą Was poniższe screeny, które pojawiły się na oficjalnej stronie Nintendo.

Nintendo Switch - jak utworzyć grupy?

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.