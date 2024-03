Ten sequel okazał się hitem. Kod 8: Część 2 deklasuje konkurencję w TOP 10 Netflixa

fot. Netflix

Kod 8: Część 2 to kontynuacja filmu Kod 8 z 2019 roku. Jak się okazuje, wiele osób musiało czekać na ten sequel, ponieważ zajął pierwsze miejsce w cotygodniowym zestawieniu Netflixa. Zobaczcie sami.

Kod 8: Część 2 był najczęściej oglądanym filmem w serwisie Netflix od 26 lutego do 3 marca. W tym czasie widzowie oglądali go przez 33,4 miliona godzin, co dało łącznie aż 20 milionów wyświetleń. Z kolei na początku tego tygodnia zajął zaszczytne 2. miejsce zaraz po Astronaucie, czyli nowym filmie Adama Sandlera.

Poniżej znajdziecie pełne TOP 10 najpopularniejszych filmów anglojęzycznych na Netflixie w okresie od 26 lutego do 3 marca.

Netflix: TOP 10 filmów anglojęzycznych (26 luty - 3 marca)

10. Ballerina

Kod 8: część 2 - fabuła

Connor (Robbie Amell) wychodzi z więzienia i pracuje jako woźny w domu kultury. Zerwał kontakt ze swoim byłym wspólnikiem Garrettem (Stephen Amell). Connor próbuje unikać kłopotów, ale zostaje zmuszony do pomocy 14-letniej Pav (Sirena Gulamgaus) w ucieczce przed grupą skorumpowanych gliniarzy, którym przewodzi sierżant King (Alex Mallari Jr). King używa do wyśledzenia Pav nowych robotów K9. Connor znowu prosi o pomoc Garretta i jego ekipę, ale czy może zaufać człowiekowi, przez którego trafił do więzienia?