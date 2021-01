Nielsen wprowadza system pomiaru oglądalności filmów w PVOD

fot. materiały prasowe

W związku z tym, że coraz więcej filmów kinowych jest udostępnianych od razu za pośrednictwem premium wideo na żądanie (PVOD), firma Nielsen wprowadza na rynek dedykowane narzędzie do pomiaru oglądalności tych produkcji.

Spółka oficjalnie nazywa ten system Theatrical Video On-Demand lub TVOD, a rankingi będą obejmować tytuły PVOD, które musiały pominąć lub ograniczyć swoją obecność w kinach z powodu panującej na świecie pandemii koronawirusa. Nowe narzędzie pomiarowe będzie również mogło śledzić tytuły, takie jak Mulan, który został udostępniony abonentom Disney + za dodatkową opłatą. To nowy wariant modelu na żądanie, który Disney nazywa Premier Access.

Disney+

Pionierem modelu PVOD w czasie pandemii był film Trolle 2. Trafił on od razu do serwisów z wideo na żądanie, a później kilkadziesiąt innych produkcji zrobiło to samo lub ustanowiono dla nich krótki okres kinowy, by za chwilę przenieść je na platformy VOD.