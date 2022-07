Niewidzialna wojna - aktor z filmu Tarantino zagra Patryka Vegę. Oto zdjęcie!

materiały prasowe

Patryk Vega ujawnia nowe szczegóły filmu biograficznego o samym sobie. Wcześniej pokazał nam teaserowy plakat zapowiadając, że jego produkcja pokaże "całą prawdę o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze".

Na plakacie zobaczyć mogliśmy tył aktora, który wcieli się w rolę reżysera, jednak jego tożsamość była przez jakiś czas ukryta. Już wiemy jednak, że w filmie Niewidzialna wojna wcieli się w niego Rafal Zawierucha, o którym zrobiło się głośno za sprawą krótkiej roli Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino zatytułowanym Pewnego razu... w Hollywood. Od tamtej pory Zawierucha grywa w wielu polskich produkcjach: Banksterzy, Najmro. Kocha, kradnie, szanuje, Gierek, a niedługo zobaczymy go na ekranie w filmie Orzeł.

Tytuł filmu Patryka Vegi to Niewidzialna wojna, ale na ten moment nie do końca wiadomo, jakie ma on znaczenie i co ma mówić widzom. Hasło na nowym plakacie głosi jednak, że "jego życie napisało najmocniejszy scenariusz". Zobaczcie:

Premiera w polskich kinach odbędzie się 30 września 2022 roku.