Nowe telefony Sony Xperia zadebiutują 11 maja

fot. OnLeaks/GizNext

Według przecieków Sony oprócz modelu The ONE czwartej generacji może również zaprezentować nowe telefony ze swoich niższych serii Xperia 5 oraz Xperia 10. Przyglądając się bliżej udostępnionemu klipowi, można zauważyć, że Xperia 1 IV ma szerokie górne i dolne ramki oraz zamontowany z boku skaner linii papilarnych. Jest to design podobny do modelu Sony Xperia 1 III, który pojawił się na rynku w zeszłym roku. Niedawno wyciekły rendery, które zdają się to potwierdzać, a bardziej kanciaste boki będą zapewne jedynym wyróżniającym się elementem wzornictwa modelu Xperia 1 IV. Na górze ekranu nie ma dziurki ani wcięcia w kształcie kropli, ponieważ kamera do selfie jest umieszczona w górnej ramce (Sony nadal lubi robić to w tradycyjny sposób). Z tyłu wydaje się mieć poczwórny zestaw kamer, podczas gdy na dole znajduje się gniazdo audio 3,5 mm i tacka na kartę SIM.

Oczekuje się, że Sony Xperia 1 IV będzie wyposażona w 6,5-calowy wyświetlacz OLED. Być może zostanie wyposażona we flagowy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 połączony z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej na pokładzie. Szczegóły dotyczące systemu kamer nie zostały jeszcze ujawnione. Z renderów wynika jednak, że jednym z czujników będzie dedykowany obiektyw peryskopowy.

W lutym 2022 roku słyszeliśmy plotki o Xperii 5 IV, która również powinna pojawić się na nadchodzącym wydarzeniu. Plotka sugerowała obecność chipsetu Snapdragon 8 Gen 1, potrójnego aparatu tylnego oraz 6,1-calowego wyświetlacza OLED. Oprócz wymienionych telefonów, 11 maja być może zobaczymy również Xperię 10 IV, czyli oczywistego następcę Xperii 10 III. To urządzenie ma być wyposażone w 6-calowy wyświetlacz i potrójny tylny aparat.