Nvidia prawdopodobnie zapowiedziała premierę nowych kart graficznych

Źródło: NVIDIA / Twitter

20 września 2018 roku światło dzienne ujrzały pierwsze karty graficzne NVIDII skrojone z myślą o obsłudze sprzętowego ray tracingu. Miały zrewolucjonizować sposób wyświetlania grafiki i wprowadzić gry do świata fotorealizmu, a jeśli nie udało im się upowszechnić tej technologii, to winić należy za to prawdopodobnie fakt, że ray tracing trafił tylko na pecety i pominął konsole.

W tym roku sytuacja na rynku ulegnie zmianie, gdyż wkrótce zadebiutują konsole PS5 oraz Xbox Series X wspierające tę technologię. A skoro branża konsolowa zaplanowała tak wielką rewolucję, dla NVIDII nadszedł czas, aby odświeżyć RTX-y. I wszystko wskazuje na to, że nowe karty od zielonych poznamy pod koniec miesiąca.

10 sierpnia firmazamieściła na swoim koncie twitterowym poświęconym linii GeForce tajemniczy wpis z krótkim nagraniem przedstawiającym kosmiczną eksplozję. Materiał otagowano jedynie zwrotem #UltimateCountdown, a zmienione tło profilu głosi: 21 dni, 21 lat:

W liczbach tych kryje się odpowiedź, czego może dotyczyć wspomniany wpis. Odliczanie rozpoczęte w poniedziałek zakończy się po 21 dniach, 31 sierpnia, w dwudziestą pierwszą rocznicę wypuszczenia pierwszej karty graficznej z linii GeForce. Można zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że pod koniec wakacji NVIDIA zaprezentuje długo oczekiwane karty z linii RTX 30, bezpośrednich konkurentów dla konsolowego ray tracingu.