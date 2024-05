Tak wygląda główna bohaterka nowego Obcego. Ma broń i jest gotowa do walki

fot. 20th Century Studios

Total Film opublikowało nowe zdjęcia z filmu Obcy: Romulus. Przedstawia Cailee Spaeny w akcji. Wygląda to tak, jakby grana przez nią bohaterka, Rain Carradine, przygotowywała się do starcia z wrogiem. Wskazuje na to broń, którą dzierży w rękach.

Obcy: Romulus - nowe zdjęcie

https://x.com/totalfilm/status/1792540852499120567

Wcześniej pokazano też takie ujęcia:

Obcy: Romulus

Obcy: Romulus - opis fabuły

Akcja nowego filmu rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią serii. Historia skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Obcy: Romulus - obsada

Główną bohaterkę Rain Carradine gra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Obcy: Romulus - premiera

Alien: Romulus - kinowa premiera filmu została wyznaczona w Polsce na 15 sierpnia 2024 roku.