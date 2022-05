Obi-Wan Kenobi - nowe zdjęcia. Spoilerowy wyciek z finału serialu o czarnym charakterze

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Obi-Wan Kenobi wzbudza coraz więcej emocji. Dzięki portalowi makingstarwars.net do sieci trafiają nowe przecieki dla widzów, którym nie są straszne spoilery. Dotyczą one finałowego odcinka w związku z postacią Inkwizytorki Revy, która zawzięcie poluje na Kenobiego. Są to duże SPOILERY!

Obi-Wan Kenobi kontra Vader

Jason Ward z makingstarwars.net wyjaśnia, że rewanż stulecia, czyli walka Obi-Wana z Vaderem to nie jest po prostu efekciarstwo bez znaczenia. To jest walka, w której stawką jest przyszłość galaktyki. Kluczem do wszystkiego jest Luke, którego za wszelką cenę Obi-Wan musi ochronić, bo jest nadzieją dla galaktyki.

Bazując na swoich źródłach Ward przypomina, że Reva będąc na Tatooine wyczuje poprzez Moc obecność Kenobiego. Ostatecznie dojdzie do tego, że jest on na tej zapomnianej przez Moc planecie, by chronić syna Anakina Skywalkera, Luke'a.

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi - rola Revy

Czytamy dalej w raporcie Warda, że gdy zakończy się walka Kenobiego z Vaderem, mistrz Jedi szybko wraca na Tatooine w pogoni za Revą, która poznała prawdę o dzieciach Anakina, bo okazuje się, że o księżniczce Lei również wie. Tutaj nie ma informacji skąd dokładnie ma tę wiedzę, ale dziennikarz podejrzewa, że ma to związek z przesłuchaniem Lei, które Reva przeprowadziła w fortecy na Nur, do której Leia została zabrana, gdy Inkwizytorzy ją porwali, by wywabić Obi-Wana. Przyznaje jednak, że dokładnie szczegóły, jak ona te informacje zbierze nie są mu znane.

Kiedy Kenobi dociera do domu Larsów, Reva już tam jest. Owen i Beru leżą w strachu, a Inkwizytorka stoi przed przerażonym Lukiem z włączonym mieczem świetlnym. Jednakże Reva nie atakuje, ani nie zabiera dziecka. Wówczas Reva jest atakowana przez własne wspomnienia, gdy jako niewinne dziecko została siłą włączona do Zakonu Jedi, a potem przeszkolona przez Wielkiego Inkwizytora do polowania na Jedi. Kenobi podchodzi do niej i wymawia jej imię, wyciągając ją ze wspomnień. Kobieta nie jest w stanie zrobić tego, co Anakin w świątyni Jedi 10 lat wcześniej. Nie może zabić dziecka. Jest ambitna, ale nie potrafi przekroczyć tej granicy.

Reva odchodzi, a Kenobi jej na to pozwala. Nie atakuje go, a on nie atakuje jej. Mistrz Jedi zdaje sobie sprawę, że mogła zabić Luke'a, ale tego nie zrobiła. Jest w niej dobro i człowieczeństwo.

Wszyscy są roztrzęsieni, Beru pociesza przerażonego Luke'a, który nie rozumie co się wydarzyło. To traumatyczne przeżycie. Owen natomiast o wiele bardziej rozumie teraz znaczenie Obi-Wana w ochronie Luke'a i myśli o nim lepiej. Na początku serialu nie chce, by miał on cokolwiek wspólnego z Lukiem. Tam jest scena, w której Kenobi kupuje zabawkę statku T-16 Skyhopper, którą chce dać Skywalkerowi, ale Owen odmawia. W finale wyjmuje tę zabawkę z ukrycia i daje ją malcowi. To jest ta sama zabawka, która Skywalkera bawił się w części IV.

Obi-Wan Kenobi - los Revy

W tym czasie Reva wróciła do fortecy Inkwizytorów na Nur. Pomimo tego, że odkryła tajemnicę Obi-Wana, nie chciała wykorzystać jej dla swoich celów lub dla korzyści Imperium. Prawdopodobnie Obi-Wan wyczuł jej intencje poprzez Moc i dlatego pozwolił jej odejść. Reva musi zdać raport, co się wydarzyło. Musi to jednak zrobić przed samym Vaderem. Klęka przed nim i mówi, że Kenobi został zabity. Ukończyła misję, nad którą Inkwizytorzy pracowali przez dekadę. Wtedy Darth Vader... zabija Revę, bo wie, że go okłamała. Wie, że ktoś, kto byłby w stanie zabić jego dawnego mistrza, który nauczył go wszystkiego, nie dałby się tak łatwo zabić jak Inkwizytorka. Wie, że Obi-Wan żyje.

Obi-Wan Kenobi - premiera 27 maja w Disney+. W Polsce odbędzie się to 14 czerwca wraz ze startem platformy.