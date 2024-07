Pamiętniki wampirów i The Originals dobiegły końca, ale franczyza może odżyć

Fot. Materiały prasowe

Julie Plec, współtwórczyni popularnego serialu Pamiętniki wampirów, w rozmowie z portalem Screen Rant przyznała, że wciąż ma pomysły i historię, którą chciałaby opowiedzieć widzom. Niestety, nie zdradziła żadnych szczegółów, choć zasugerowała, że książki mogą być dla niej potencjalnym źródłem inspiracji.

Franczyza Pamiętników Wampirów może odżyć

Na sto procent. Tak, mam historię, którą chcę opowiedzieć. Wiem, że postacie z książki wciąż mają historię, którą chcą opowiedzieć. I jestem pewna, że Warner Bros. ma wiele historii, które także chce opowiedzieć. Więc mam nadzieję, że dadzą mi szansę, by zrobić to ponownie. Poczekamy, zobaczymy.

Plec wydaje się więc zdecydowana, by kontynuować franczyzę, a z jej słów wynika, że czeka tylko na zielone światło. Warto przypomnieć, że oprócz Pamiętników wampirów, The Originals i Wampiry: Dziedzictwo, twórczyni pracowała też nad Akademią wampirów, Kyle XY i nadchodzącym We Were Liars.

Pamiętniki wampirów to popularny serial, oparty na twórczości L. J. Smith. Zadebiutował w 2009 roku, a ostatni sezon ukazał się osiem lat później. Historia opowiada o nastoletniej Elenie (Nina Dobrev), która zostaje wplątana w trójkąt miłosny z dwoma braćmi (Paul Wesley i Ian Somerhalder), którzy okazują się wampirami. Tak zaczyna się przygoda protagonistki z paranormalnym światem, w którym nie tylko krwiopijcy stanowią niebezpieczeństwo.

