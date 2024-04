Nowy zwiastun serialu Park Jurajski: Teoria chaosu. Jenna Ortega nie wróci do obsady

fot. Netflix

Park Jurajski: Teoria chaosu to kontynuacja Obozu kredowego, w którym poznamy dalsze losy tych samych bohaterów, którzy będą starsi o sześć lat. Głównym bohaterem ponownie będzie Darius, który zostanie zmuszony do powrotu do Parku Jurajskiego na wyspie. Serial zadebiutuje na Netflixie pod koniec maja, a teraz możemy zobaczyć nowy zwiastun, zapowiadający kolejną wielką przygodę w uniwersum.

Park Jurajski: Teoria chaosu – zwiastun

Park Jurajski: Teoria chaosu – Jenna Ortega nie wróci jako Brooklynn

Serwis Deadline potwierdził, że Jenna Ortega nie wróci do roli Brooklynn w Parku Jurajskim: Teorii chaosu. Aktorka nie pojawia się w obsadzie głosowej, a jej bohaterka w ogóle nie występuje w zwiastunie. Ortega prawdopodobnie nie mogła ponownie wcielić się w Brooklynn ze względu na napięty harmonogram prac nad innymi projektami.

Park Jurajski: Teoria chaosu – o czym jest?

Historia opowiada o dalszych losach członków Szóstki z Nublar, którzy muszą ponownie połączyć siły, gdy jeden z jej członków spotyka straszna tragedia. Według Bena przyjaciele stali się celem tajnej organizacji, która chce ich powstrzymać przed uratowaniem dinozaurów. Darius ponownie będzie musiał poprowadzić drużynę, odkrywając spisek, który zagraża nie tylko prehistorycznym stworzeniom, ale również ludziom.

Producentami wykonawczymi są Scott Kreamer i Aaron Hammersley, którzy pełnią również funkcję showrunnerów. W obsadzie głosowej znaleźli się Paul-Mikél Williams, Sean Giambrone, Raini Rodriguez Kausar Mohammed oraz Ryan Potter.

Park Jurajski: Teoria chaosu – premierę zaplanowano na 24 maja.