Co dalej czeka DCU? Oto 4 teorie na podstawie 2. sezonu Peacemakera

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Peacemaker po niemrawym początku 2. sezonu skupił się w końcu na multiwersum i alternatywnej Ziemi, która okazała się wcale nie taka perfekcyjna, jak widział ją początkowo główny bohater. To uniwersum, w którym druga wojna światowa została wygrana przez nazistów, którzy potem przejęli władzę nad całym światem. To dlatego nie widzieliśmy w tle żadnych statystów o innym kolorze skóry niż biały. Ostatnie dwa odcinki pokażą, co dalej się stanie z Chrisem, jego przyjaciółmi oraz całą Ziemią-X. James Gunn zapowiadał już, że w przyszłych projektach nie wrócimy do tego świata, ale co jeśli?

Wszystko, co trzeba wiedzieć o zwrocie akcji z Peacemakera. Superman, G.I. Robot, przyszłość DCU

Oto cztery teorie zaproponowane przez fanów, które przytoczył portal ComicBook.com. Niektóre bardziej prawdopodobne, ponieważ jeszcze nie dostaliśmy żadnych dowodów przeciwko nim, a inne mniej z racji tego, że James Gunn aktywnie komentuje swoje plany w mediach społecznościowych. Która z tych teorii jest Waszym zdaniem najbardziej prawdopodobna, a którą po prostu chcielibyście zobaczyć urzeczywistnioną na ekranie?

