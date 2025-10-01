Co dalej czeka DCU? Oto 4 teorie na podstawie 2. sezonu Peacemakera
2. sezon Peacemakera i jego zwrot akcji powiązany z alternatywnem światem, do którego trafił główny bohater i jego przyjaciele, skłonił do wielu refleksji i fanowskich teorii. Czy mają one sens Waszym zdaniem?
Peacemaker po niemrawym początku 2. sezonu skupił się w końcu na multiwersum i alternatywnej Ziemi, która okazała się wcale nie taka perfekcyjna, jak widział ją początkowo główny bohater. To uniwersum, w którym druga wojna światowa została wygrana przez nazistów, którzy potem przejęli władzę nad całym światem. To dlatego nie widzieliśmy w tle żadnych statystów o innym kolorze skóry niż biały. Ostatnie dwa odcinki pokażą, co dalej się stanie z Chrisem, jego przyjaciółmi oraz całą Ziemią-X. James Gunn zapowiadał już, że w przyszłych projektach nie wrócimy do tego świata, ale co jeśli?
Wszystko, co trzeba wiedzieć o zwrocie akcji z Peacemakera. Superman, G.I. Robot, przyszłość DCU
Oto cztery teorie zaproponowane przez fanów, które przytoczył portal ComicBook.com. Niektóre bardziej prawdopodobne, ponieważ jeszcze nie dostaliśmy żadnych dowodów przeciwko nim, a inne mniej z racji tego, że James Gunn aktywnie komentuje swoje plany w mediach społecznościowych. Która z tych teorii jest Waszym zdaniem najbardziej prawdopodobna, a którą po prostu chcielibyście zobaczyć urzeczywistnioną na ekranie?
4. Vigilante dostanie swój serial solowy
Każde pojawienie się Vigilante na ekranie sprawia, że scena staje się śmieszniejsza lub bardziej rozrywkowa. Czy poradziłby sobie z solowym serialem? Niewykluczone. Gdyby osadzić taką historię w świecie Ziemi-X, to kto nie chciałby popatrzeć, jak Vigilante staje się herosem z prawdziwego zdarzenia w walce z nazistami?
