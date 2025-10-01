Reklama
Co dalej czeka DCU? Oto 4 teorie na podstawie 2. sezonu Peacemakera

2. sezon Peacemakera i jego zwrot akcji powiązany z alternatywnem światem, do którego trafił główny bohater i jego przyjaciele, skłonił do wielu refleksji i fanowskich teorii. Czy mają one sens Waszym zdaniem?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Peacemaker - 2. sezon fot. HBO Max
Peacemaker po niemrawym początku 2. sezonu skupił się w końcu na multiwersum i alternatywnej Ziemi, która okazała się wcale nie taka perfekcyjna, jak widział ją początkowo główny bohater. To uniwersum, w którym druga wojna światowa została wygrana przez nazistów, którzy potem przejęli władzę nad całym światem. To dlatego nie widzieliśmy w tle żadnych statystów o innym kolorze skóry niż biały. Ostatnie dwa odcinki pokażą, co dalej się stanie z Chrisem, jego przyjaciółmi oraz całą Ziemią-X. James Gunn zapowiadał już, że w przyszłych projektach nie wrócimy do tego świata, ale co jeśli?

Wszystko, co trzeba wiedzieć o zwrocie akcji z Peacemakera. Superman, G.I. Robot, przyszłość DCU

Oto cztery teorie zaproponowane przez fanów, które przytoczył portal ComicBook.com. Niektóre bardziej prawdopodobne, ponieważ jeszcze nie dostaliśmy żadnych dowodów przeciwko nim, a inne mniej z racji tego, że James Gunn aktywnie komentuje swoje plany w mediach społecznościowych. Która z tych teorii jest Waszym zdaniem najbardziej prawdopodobna, a którą po prostu chcielibyście zobaczyć urzeczywistnioną na ekranie?

Co dalej czeka DCU? Oto 4 teorie na podstawie 2. sezonu Peacemakera

4. Vigilante dostanie swój serial solowy

Każde pojawienie się Vigilante na ekranie sprawia, że scena staje się śmieszniejsza lub bardziej rozrywkowa. Czy poradziłby sobie z solowym serialem? Niewykluczone. Gdyby osadzić taką historię w świecie Ziemi-X, to kto nie chciałby popatrzeć, jak Vigilante staje się herosem z prawdziwego zdarzenia w walce z nazistami?

4. Vigilante dostanie swój serial solowy
fot. HBO Max
Źródło: comicbook.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  peacemaker 
teorie
