Pierwszy plakat wyjątkowego Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Waleczna Héra gotowa do walki

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów to nowa, wyjątkowa produkcja ze świata znanego z książek Tolkiena. Ma czerpać silne inspiracje z filmowej trylogii Petera Jacksona, ale ubrać ją w kochany na całym świecie styl animacji. To również produkcja, która jest kanonicznie zgodna z filmami, które na początku XXI wieku podbiły kina.

W sieci pojawił się pierwszy plakat animacji, która trafi do kin 13 grudnia 2024 roku. W Polsce zwykle takie produkcje nie są wyświetlane tak długo, jak tradycyjne kinowe widowiska. Tym razem ma być inaczej. To nowe, rewolucyjne podejście może zrewolucjonizować sposób postrzegania anime w kinach.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – nowy plakat

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – co wiadomo o filmie?

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Anime jest związane fabularnie z kinową trylogią Petera Jacksona. Wizualnie również ma być zgodne z tym, co tam pokazano, więc znajome rzeczy czy miejsca będą wyglądać jak w aktorskich filmach. Philippa Boyens, współscenarzystka trylogii, jest konsultantką i producentką razem z Peterem Jacksonem oraz Fran Walsh. Ta dwójka osobiście nie pracowała przy anime, ale Boyens konsultowała z nimi różne pomysły, które trafią na ekrany. Reżyserem jest Kenji Kamiyama, który znany jest z anime Ghost in the Shell SAC_2045.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – premierę wyznaczono na 13 grudnia w kinach.

