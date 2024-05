Pierwszy teaser The Shrouds. David Cronenberg powraca w pełnej krasie

fot. materiały prasowe

Tegoroczny festiwal w Cannes już tuż za rogiem, a promocja nowego filmu Davida Cronenberga, mistrza horrorów, przyspiesza, ponieważ właśnie tam produkcja zadebiutuje. Niedawno opublikowano pierwsze zdjęcia i plakat The Shrouds, a dziś pojawiła się pierwsza, krótka zapowiedź, która lepiej pokazuje jaki będzie mieć klimat nadchodzący film z Vincentem Casselem w roli głównej. Poniżej możecie sprawdzić, jak zapowiada się nowe dzieło od charakterystycznego reżysera po Zbrodniach przyszłości, które podzieliły publiczność.

Na ekranie zobaczymy Vincenta Cassela, Diane Kruger, Guy Pearce'a oraz Sandrine Holt. Podejmując się tego projektu, Cronenberg pracował z wieloma ówczesnymi współpracownikami. Christopher Donaldson podjął się montażu, a Douglas Koch jest operatorem filmowym. Howard Shore stworzył ścieżkę dźwiękową.

Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, ale poniższy opis daje nam lepsze pojęcie o tym, czego należy się spodziewać:

Karsh, innowacyjny biznesmen i pogrążony w żałobie wdowiec, buduje nowatorskie urządzenie umożliwiające nawiązanie kontaktu ze zmarłymi w całunie. To narzędzie zainstalowane na jego najnowocześniejszym - choć kontrowersyjnym - cmentarzu, pozwala jemu i jego klientom oglądać, jak ich bliska osoba rozkłada się w czasie rzeczywistym. Gdy jego rewolucyjna działalność ma szansę wejść na rynek międzynarodowy, kilka grobów, w tym jego żony, zostaje zdewastowanych i prawie zniszczonych. Choć stara się odkryć motyw tego ataku, tajemnica skłania go do ponownej oceny swojej działalności, małżeństwa i wierności pamięci zmarłej żony. To ostatecznie popchnie go do nowych początków.

Data premiery w Stanach Zjednoczonych oraz Polsce jest wciąż nieznana. Wiadomo jednak, że francuski dystrybutor Pyramide Films wypuści film 25 września 2024 roku.

77. Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 14-25 maja.