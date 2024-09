fot. materiały prasowe

W 2023 roku serial Poker Face, w którym główną rolę gra Natasha Lyonne, zyskał wielu fanów. W serwisie Rotten Tomatoes 1. sezon uzyskał 98% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów oraz 81% pozytywnych ocen od widzów. Dzięki temu platforma Peacock, dla której powstała produkcja, zamówiła kolejną serię.

W pierwszym sezonie serialu, którego twórcą jest Rian Johnson, gościnnie pojawiło się kilku znanych aktorów, m.in. Adrien Brody, Ron Perlman, Chloë Sevigny, Joseph Gordon-Levitt czy Stephanie Hsu. W drugiej serii zobaczymy kolejne rozpoznawalne nazwiska.

Nowe nazwiska w obsadzie 2. sezonu Poker Face

Wcześniej ogłoszono, że w nowej odsłonie Poker Face zobaczymy Giancarlo Esposito, Katie Holmes, Gaby Hoffmann, Kumala Nanjianiego, Sherry Cola, Kevina Corrigana, Bena Marshalla i Katherine Narducci. Teraz potwierdzono, że do obsady dołączą Cynthia Erivo, Margo Martindale i BJ Novak, którzy również wystąpią w gościnnych rolach.

Cynthia Erivo ma na swoim koncie nominację do Oscara za tytułową rolę w filmie Harriet. Ponadto nominowano ją do nagród Emmy i Złotego Globu za Genius: Aretha. Wystąpiła również w serialu The Outsider, filmie Źle się dzieje w El Royale i Wdowach. W grudniu zobaczymy ją w filmie Wicked: Part One.

Z kolei Margo Martindale zdobyła aż 3 nagrody Emmy za gościnne występy w serialach Zawód: Amerykanin oraz Justified: Bez przebaczenia. Zdobyła też nominację do Emmy za drugoplanową rolę w Mrs. America. Z powodzeniem zdubbingowała fikcyjną wersję samej siebie w animacji BoJack Horseman. Niedawno wystąpiła też w serialach Pani Davis oraz Your Honor. Niebawem zobaczymy ją w odcinkowej produkcji The Sticky.

Natomiast B.J. Novak najbardziej znany jest z roli Ryana Howarda z amerykańskiego The Office. Ostatnio pracował nad filmem Zemsta, który wyreżyserował i napisał do niego scenariusz, a także zagrał główną rolę. Jest też twórcą antologicznego serialu The Premise.

Poker Face - opis fabuły

Charlie ma niezwykłą zdolność rozpoznawania, kiedy ktoś kłamie. Wyrusza w drogę swoim Plymouth Barracuda i za każdym razem napotyka nowych ludzi i zagadki dziwnych zbrodni, których nie może nie rozwiązać.

Poker Face - 1. sezon jest dostępny na platformie SkyShowtime.