placeholder
Reklama
placeholder

Michael B. Jordan bliski dołączenia do obsady remake'u kultowego serialu lat 80. Trwają rozmowy

Variety potwierdziło plotki, które pojawiły się jakiś czas temu w nieoficjalnych źródłach. Michael B. Jordan prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsaady kinowego remake'u kultowego serialu lat 80. Dla wielu fanów ten wybór to spełnienie marzeń.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Michael B. Jordan 
policjanci z miami Miami Vice
1. Grzesznicy - 4.13/5 fot. Warner Bros. Pictures
Reklama

Nexus Point News informowało pod koniec września 2025 roku o możliwych wyborach castingowych do filmu Policjanci z Miami. Wówczas portal doniósł, że studio jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem Glena Powella i Michaela B. Jordana do głównych ról. Dziś otrzymaliśmy tego potwierdzenie.

Vin Diesel zawsze wygrywa. Nowe zdjęcie potwierdza - Szybcy i wściekli 11 powstaną

Variety opublikowało informację, wedle której Michael B. Jordan jest na wstępnym etapie rozmów z Universal Pictures, aby wziąć udział w produkcji. Na razie nie wiadomo, czy zostanie to dopięte na ostatni guzik, ale wiele na to wskazuje. Byłoby to spełnienie marzeń fanów, którzy nie tylko widzieli aktora w tej roli, ale też zdają sobie sprawę z jego statusu w Hollywood. Jordan to jeden z najbardziej utalentowanych i znanych aktorów swojego pokolenia, który nosił już na barkach franczyzę Creeda, miał ważną rolę w Czarnej Panterze, a w 2025 roku zachwycił w Grzesznikach i pokazał, że podwójna rola też jest mu niestraszna. Postawił też już pierwsze kroki jako reżyser.

Jordan miałby się oczywiście wcielić w postać Ricardo "Rico" Tubbsa. Na razie aktor i reżyser jest zajęty kręceniem The Thomas Crown Affair dla Amazon MGM Studios. 

Co wiadomo o nowym filmie?

Reżyserem nowej wersji będzie twórca m.in. Top Gun: Maverick i F1: Film, Joseph Kosinski. Scenariusz przygotował natomiast Dan Gilroy, odpowiadający wcześniej choćby za historię do Andora. Punktem wyjścia ma być "eksploracja blichtru i korupcji przepełniających Miami lat 80.", a główną inspiracją stanie się pilot i cały pierwszy sezon serialu Policjanci z Miami. Produkcja zadebiutuje na ekranach 6 sierpnia 2027 roku. 

Przypomnijmy, że w 2006 roku do kin wszedł film Miami Vice, w którym główne role zagrali Colin Farrell i Jamie Foxx. Choć z biegiem czasu jego wartość artystyczna jest oceniana coraz lepiej, dzieło okazało się klapą finansową. 

Ranking najlepszych filmów z lat 80.

arrow-left Warner Bros. arrow-right

Źródło: variety.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Michael B. Jordan 
policjanci z miami Miami Vice
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,4

1984
Policjanci z Miami
Policjanci z Miami Kryminał
Powiązane osoby

Najnowsze

1 12. Rescue - chodzi tu po prostu o Pepper Potts w zbroi Iron Mana, która miałaby w pewnym momencie ruszyć Tony'emu na pomoc
-

Czy Gwyneth Paltrow wróci do MCU? „Mogę zagrać w kolejnym filmie Marvela”

2 Rysie pazury
-

Rysie pazury: przeczytaj początek nowej powieści z serii Millennium

3 Arabella Stanton
-

Arabella Stanton o wrażeniach z grania Hermiony w serialu Harry Potter. Niesamowita obsada audiobooka

4 Szybcy i wściekli 5
-

Vin Diesel zawsze wygrywa. Nowe zdjęcie potwierdza - Szybcy i wściekli 11 powstaną

5 Rocky Balboa
-

Rocky miał umrzeć w filmie Creed! Stallone zdradza niezrealizowany pomysł

6 7. Zniknięcia
-

Zniknięcia online. Premiera horroru w Polsce na platformie streamingowej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV