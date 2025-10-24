Michael B. Jordan bliski dołączenia do obsady remake'u kultowego serialu lat 80. Trwają rozmowy
Variety potwierdziło plotki, które pojawiły się jakiś czas temu w nieoficjalnych źródłach. Michael B. Jordan prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsaady kinowego remake'u kultowego serialu lat 80. Dla wielu fanów ten wybór to spełnienie marzeń.
Nexus Point News informowało pod koniec września 2025 roku o możliwych wyborach castingowych do filmu Policjanci z Miami. Wówczas portal doniósł, że studio jest szczególnie zainteresowane zatrudnieniem Glena Powella i Michaela B. Jordana do głównych ról. Dziś otrzymaliśmy tego potwierdzenie.
Vin Diesel zawsze wygrywa. Nowe zdjęcie potwierdza - Szybcy i wściekli 11 powstaną
Variety opublikowało informację, wedle której Michael B. Jordan jest na wstępnym etapie rozmów z Universal Pictures, aby wziąć udział w produkcji. Na razie nie wiadomo, czy zostanie to dopięte na ostatni guzik, ale wiele na to wskazuje. Byłoby to spełnienie marzeń fanów, którzy nie tylko widzieli aktora w tej roli, ale też zdają sobie sprawę z jego statusu w Hollywood. Jordan to jeden z najbardziej utalentowanych i znanych aktorów swojego pokolenia, który nosił już na barkach franczyzę Creeda, miał ważną rolę w Czarnej Panterze, a w 2025 roku zachwycił w Grzesznikach i pokazał, że podwójna rola też jest mu niestraszna. Postawił też już pierwsze kroki jako reżyser.
Jordan miałby się oczywiście wcielić w postać Ricardo "Rico" Tubbsa. Na razie aktor i reżyser jest zajęty kręceniem The Thomas Crown Affair dla Amazon MGM Studios.
Co wiadomo o nowym filmie?
Reżyserem nowej wersji będzie twórca m.in. Top Gun: Maverick i F1: Film, Joseph Kosinski. Scenariusz przygotował natomiast Dan Gilroy, odpowiadający wcześniej choćby za historię do Andora. Punktem wyjścia ma być "eksploracja blichtru i korupcji przepełniających Miami lat 80.", a główną inspiracją stanie się pilot i cały pierwszy sezon serialu Policjanci z Miami. Produkcja zadebiutuje na ekranach 6 sierpnia 2027 roku.
Przypomnijmy, że w 2006 roku do kin wszedł film Miami Vice, w którym główne role zagrali Colin Farrell i Jamie Foxx. Choć z biegiem czasu jego wartość artystyczna jest oceniana coraz lepiej, dzieło okazało się klapą finansową.
Ranking najlepszych filmów z lat 80.
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1981, kończy 44 lat