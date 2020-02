Potężne Kaczory - Emilio Estevez powróci w serialowej wersji hitu sprzed lat

Potężne Kaczory to film z 1992 roku. Opowiada on o młodym prawniku, który zostaje skazany na pracę społeczną za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Wyrokiem sądu musi on przejść opiekę nad drużyną młodych hokeistów, których prowadzi do zwycięstwa. W główną rolę Gordona Bombaya wcielał się Emilio Estevez. Okazało się, że powróci do niej w serialowej wersji realizowanej dla Disney+. Będzie także producentem wykonawczym.

Bohaterem 10-odcinkowego serialu ma być 13-letni chłopak, który zostaje wyrzucony z drużyny hokejowej Potężnych Kaczorów. Po tym wydarzeniu jego mama postanawia założyć własny zespół. Znajduje graczy, trenera oraz lodowisko, na którym mogą grać.

Estevez był u szczytu sławy, gdy po raz pierwszy wcielał się w trenera Bombaya. W drugiej połowie lat 90. jego kariera zaczęła jednak zwalniać, a przez ostatnie 10 lat zagrał tylko w dwóch filmach. W serialu wystąpią również Lauren Graham i Brady Noona. Wczoraj potwierdzono kolejne nazwiska: Swayam Bhatia, Taegen Burns, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O'Reilly, Maxwell Simkins i De'Jon Watts. Przy okazji Estevez dał się sfotografować w pełnym stroju hokejowym. Na drugiej fotce pozuje z młodą obsadą Potężnych Kaczorów. Zobaczcie: https://twitter.com/disneyplus/status/1228028149146906625