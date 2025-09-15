Kolejny zwiastun 3. sezonu serii Potwór. Zobaczcie Geina w jego masce

fot. Netflix / Wikimedia Commons: zdjęcie policji

Oto kolejny zwiastun zapowiadanego serialu na bazie historii jednego z najbardziej przerażających seryjnych morderców. Nowe wideo oddaje bardziej emocjonalną naturę serialu, pokazując widzom relację Eda z matką i pierwsze objawy jego psychicznych problemów. Po raz pierwszy widzimy też Geina w jego masce z ludzkiej skóry.

Potwór: Historia Eda Geina - nowy zwiastun

Serial od Ryana Murphy’ego i Iana Brennana opowiada historię seryjnego zabójcy, grabarza i psychopaty Eda Geina. Na zamarzniętych polach Wisconsin lat 50. XX wieku przyjazny, łagodny samotnik Eddie Gein (Hunnam) mieszkał cicho na rozpadającej się farmie – ukrywając dom grozy tak makabryczny, że na nowo zdefiniował amerykański koszmar.

Napędzany izolacją, psychozą i obsesją na punkcie matki, Gein dopuścił się perwersyjnych zbrodni, które stworzyły nowy rodzaj potwora, nawiedzającego Hollywood przez dekady. Od Psychozy przez Teksańską masakrę piłą mechaniczną po Milczenie owiec – makabryczne dziedzictwo Geina dało początek fikcyjnym potworom stworzonym na jego podobieństwo. Rozpaliło kulturową obsesję na punkcie dewiacji kryminalnych. Ed Gein nie tylko wpłynął na cały gatunek — stał się wręcz przykładem współczesnego mordercy.

Premiera 3. serialu odbędzie się 3 października na Netflixie.

Potwór: Historia Eda Geina - zdjęcia