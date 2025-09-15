Kolejny zwiastun 3. sezonu serii Potwór. Zobaczcie Geina w jego masce
Netflix opublikował kolejny zwiastun 3. sezonu serii Potwór, pokazującej mroczne historie znanych seryjnych morderców. Nowy sezon skupi się na postaci Eda Geina, który służył jako wzorzec dla wielu popkulturowych zabójców.
Oto kolejny zwiastun zapowiadanego serialu na bazie historii jednego z najbardziej przerażających seryjnych morderców. Nowe wideo oddaje bardziej emocjonalną naturę serialu, pokazując widzom relację Eda z matką i pierwsze objawy jego psychicznych problemów. Po raz pierwszy widzimy też Geina w jego masce z ludzkiej skóry.
Potwór: Historia Eda Geina - nowy zwiastun
Serial od Ryana Murphy’ego i Iana Brennana opowiada historię seryjnego zabójcy, grabarza i psychopaty Eda Geina. Na zamarzniętych polach Wisconsin lat 50. XX wieku przyjazny, łagodny samotnik Eddie Gein (Hunnam) mieszkał cicho na rozpadającej się farmie – ukrywając dom grozy tak makabryczny, że na nowo zdefiniował amerykański koszmar.
Napędzany izolacją, psychozą i obsesją na punkcie matki, Gein dopuścił się perwersyjnych zbrodni, które stworzyły nowy rodzaj potwora, nawiedzającego Hollywood przez dekady. Od Psychozy przez Teksańską masakrę piłą mechaniczną po Milczenie owiec – makabryczne dziedzictwo Geina dało początek fikcyjnym potworom stworzonym na jego podobieństwo. Rozpaliło kulturową obsesję na punkcie dewiacji kryminalnych. Ed Gein nie tylko wpłynął na cały gatunek — stał się wręcz przykładem współczesnego mordercy.
Premiera 3. serialu odbędzie się 3 października na Netflixie.
Potwór: Historia Eda Geina - zdjęcia
Źródło: deadline.com
