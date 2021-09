Co Frank Miller myśli o filmach DC Zacka Snydera? Powrót Mrocznego Rycerza

Fot. Dc/cbr.com

Powieść graficzna Powrót Mrocznego Rycerza jest cenioną przez krytyków historią, którą stworzył pisarz i artysta Frank Miller. Po ponad 30 latach od premiery, autor postanowił wypowiedzieć się na temat tego, jak to jest oglądać nawiązania do swojej pracy na dużym ekranie. Zrobił to podczas podcastu The Beard and The Bald Movie, w którym został spytany o to, co czuje w związku z najnowszymi filmami DC Zacka Snydera, w których reżyser odwołał się do jego twórczości. Chodzi o takie produkcje jak Batman v Superman: Świt sprawiedliwości czy Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Moja pierwsza reakcja była bardzo terytorialna i w ogóle. Jednak później mogłem na spokojnie nad tym przysiąść i po głębszym oddechu i szerszym spojrzeniu na całość mogę powiedzieć, że to świetna rzecz. Wpadłem na pomysł na Powrót Mrocznego Rycerza, który okazał się dużym sukcesem i właściwie rozkręcił całą moją karierę. Od tej pory widzę, jak dwie dziedziny wciąż ze sobą współpracują i się ze sobą przeplatają. Bardzo skorzystałem na Powrocie Mrocznego Rycerza, oni też i będzie to trwać. I mogę to postrzegać tylko jako zdrowy związek.

Odniesienia do Powrotu Mrocznego Rycerza pojawiły się we wspomnianych produkcjach DC na przykład, gdy w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera pojawił się kadr niemal identyczny do panelu z komiksu, w którym Batman stoi na szczycie bat-czołgu. Komiks doczekał się też animowanej adaptacji w dwóch częściach.

Jesteście fanami filmów, a może uwielbiacie Franka Millera? Podzielcie się w komentarzu.