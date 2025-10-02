Reklama
Reżyser Predator: Badlands o przyszłości Schwarzeneggera. Co dalej z Dutchem?

Oficjalnie wiadomo, że Dutch, w którego w pierwszym Predatorze wcielał się Arnold Schwarzenegger, nadal żyje w świecie tej franczyzy i jego historia może być kontynuowana. Reżyser i obecny twórca kolejnych odsłon serii, Dan Trachtenberg, ujawnił nowe informacje.
Adam Siennica
Predator: Strefa zagrożenia
Predator fot. materiały prasowe
Scena po napisach filmu Predator: Pogromca zabójców ujawniła, że Dutch (Arnold Schwarzenegger) żyje. Podobnie jak Naru (Predator: Prey), został on pojmany po tym, jak zabił jednego z kosmicznych łowców. Produkcja zdradziła, że predatorzy porywają pogromców zabójców, by wystawiać ich na arenach dla rozrywki. Ten wątek jego postaci nie został wprowadzony bez konsultacji z Arnoldem Schwarzeneggerem.

Czy to nowy Bond? Amazon promuje tego aktora - bukmacherzy mają innych faworytów

Predator – przyszłość Arnolda Schwarzeneggera

Już wcześniej Dan Trachtenberg, reżyser trzech najnowszych filmów franczyzy - w tym nadchodzącego Predator: Strefa zagrożenia - mówił o rozmowie ze Schwarzeneggerem i planach na przyszłość Dutcha. Teraz rozwinął ten temat.

- Spotkałem się z Arnoldem i powiedział mi: „Pomyślałbyś, że najczęściej do mnie krzyczą 'I’ll be back', ale tak naprawdę to zawsze mówią 'Get to the chopper!'”. Jest więc świadomy, że ta franczyza wciąż ma moc. Był podekscytowany rozmową o tym, co możemy razem zrobić. Jest tutaj potencjał na opowiedzenie kolejnej historii. Na przykład o tym, jak Dutch i Naru zostali pojmani albo co się wydarzy, gdy zostaną przebudzeni. Jest wiele możliwości.

W jego wypowiedzi wyraźnie pojawiają się sugestie, co może trafić na ekran, ale na ten moment żadnych decyzji nie podjęto. Twórcy najpewniej zajmą się tym po premierze Predator: Strefa zagrożenia.

Predator: Strefa zagrożenia

arrow-left
Predator: Strefa zagrożenia
fot. materiały prasowe
arrow-right

Predator: Strefa zagrożenia - związek z serią Obcy

Wiemy, że w filmie pojawi się androidka Thia, stworzona przez korporację Weyland-Yutani znaną z serii Obcy. Padło pytanie, czy na ekranie zobaczymy ksenomorfa.

- Nie ma ksenomorfa w filmie. Dla mnie to jest bardziej ekscytujące. Nie korzystamy z franczyzy Obcy po to, by położyć obok siebie różne figurki. Mamy wspaniałe i bardzo naturalne powody fabularne, dla których korporacja Weyland-Yutani jest w filmie.

Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia w kinach odbędzie się 7 listopada 2025 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

Predator: Strefa zagrożenia
