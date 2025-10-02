Reżyser Predator: Badlands o przyszłości Schwarzeneggera. Co dalej z Dutchem?
Oficjalnie wiadomo, że Dutch, w którego w pierwszym Predatorze wcielał się Arnold Schwarzenegger, nadal żyje w świecie tej franczyzy i jego historia może być kontynuowana. Reżyser i obecny twórca kolejnych odsłon serii, Dan Trachtenberg, ujawnił nowe informacje.
Scena po napisach filmu Predator: Pogromca zabójców ujawniła, że Dutch (Arnold Schwarzenegger) żyje. Podobnie jak Naru (Predator: Prey), został on pojmany po tym, jak zabił jednego z kosmicznych łowców. Produkcja zdradziła, że predatorzy porywają pogromców zabójców, by wystawiać ich na arenach dla rozrywki. Ten wątek jego postaci nie został wprowadzony bez konsultacji z Arnoldem Schwarzeneggerem.
Czy to nowy Bond? Amazon promuje tego aktora - bukmacherzy mają innych faworytów
Predator – przyszłość Arnolda Schwarzeneggera
Już wcześniej Dan Trachtenberg, reżyser trzech najnowszych filmów franczyzy - w tym nadchodzącego Predator: Strefa zagrożenia - mówił o rozmowie ze Schwarzeneggerem i planach na przyszłość Dutcha. Teraz rozwinął ten temat.
W jego wypowiedzi wyraźnie pojawiają się sugestie, co może trafić na ekran, ale na ten moment żadnych decyzji nie podjęto. Twórcy najpewniej zajmą się tym po premierze Predator: Strefa zagrożenia.
Predator: Strefa zagrożenia - związek z serią Obcy
Wiemy, że w filmie pojawi się androidka Thia, stworzona przez korporację Weyland-Yutani znaną z serii Obcy. Padło pytanie, czy na ekranie zobaczymy ksenomorfa.
Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia w kinach odbędzie się 7 listopada 2025 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1954, kończy 71 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1962, kończy 63 lat