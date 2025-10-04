Przeczytaj w weekend
Nowy Predator otrzyma komiksowy prequel. Pierwsze okładki i opis fabuły

Promocja filmu Predator: Strefa zagrożenia się rozpędza. W tydzień premiery filmu zadebiutuje też komiksowy prequel, który lepiej przybliży postać Deka. Jakie było jego pierwsze zadanie? Sprawdźcie też klimatyczne, mroczne okładki.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Predator: Badlands 
Marvel Comics komiks Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Badlands fot. Marvel Comics
Predator: Strefa zagrożenia to nowy kinowy film ze znanej serii science fiction. Premiera zaplanowana jest na 7 listopada 2025 roku. To pierwsza produkcja z tego uniwersum, która ukaże się w kinach od czasu niesławnego Predatora z 2018 roku. Prey, również reżyserowane przez Dana Trachtenberga, było wielkim sukcesem, ale streamingowym, bo to tam debiutowała produkcja.

Avengers: Doomsday - będzie jeszcze jeden Kapitan Ameryka w filmie. Fani marzyli o nim od lat

Fani Predatora w tym roku dostali jeszcze animację, czyli Predator: Pogromca zabójców, a to nadal nie wszystko. Marvel Comics zapowiedziało kanonicznego, prequelowego one-shota komiksowego, którego akcja dzieje się przed wydarzeniami ze Strefy zagrożenia. W komiksie również będziemy śledzić losy Deka, a zatem pierwszego Predatora-protagonisty. Za scenariusz odpowiada Ethan Sacks, a warstwę wizualną przygotował Elvin Ching. Premiera komiksu Predator: Badlands odbędzie się w ten sam tydzień, co kinowego filmu.

Oto pierwsze spojrzenie na okładki i kilka pierwszych paneli z samego komiksu.

Predator: Badlands

Predator: Badlands
fot. Marvel Comics
Komiks Predator: Badlands - opis fabuły

Komiks opowie o zadaniu, które Dek otrzymał od swojego ojca. Z pozoru proste, ponieważ ma jedynie znaleźć kawałek technologii ze zniszczonego statku kosmicznego, który rozbił się wiele lat wcześniej. Pozory jednak mylą, ponieważ w środku czeka na Deka coś starożytnego... i zabójczego.

Źródło: comicbookmovie.com

