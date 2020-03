Predator: Hunting Grounds sprawdzimy przed premierą. Znamy datę beta-testów

Predator: Hunting Grounds zostało zapowiedziane w trakcie State of Play w maju 2019 roku, a już wkrótce gracze będą mieli możliwość sprawdzenia tego tytułu w akcji. Deweloperzy ujawnili, że 27 marca rozpocznie się darmowy weekend próbny, w ramach której będzie można przetestować nadchodzącą produkcję na PC oraz konsoli PlayStation 4. Co więcej, zainteresowani będą mogli grać wspólnie na obu tych platformach dzięki wsparciu dla opcji cross-play.

Gra tworzona prze studio IllFonic stawia na sieciowe starcia 5v1, w której piątka graczy wciela się w żołnierzy, a jeden w tytułowego, kosmicznego łowcę. Celem pierwszej grupy jest ucieczka z lasu, Predator zaś stara się ich wyeliminować. Nie jest to nowy pomysł i coś podobnego oferowało już m.in. Evolve, ale nie da się ukryć, że w tym przypadku bardzo pomocne może być wykorzystanie popularnej marki.

Predator: Hunting Grounds trial weekend begins March 27th on PC and PS4! Will you be hunting?#PredatorHuntingGrounds #Predator #Yautja pic.twitter.com/LMAPtFM2gF

— IllFonic (@IllFonic) March 17, 2020