Pułapka na VOD. Gdzie obejrzeć online?

foto. materiały prasowe

Reklama

Pułapka to nowy thriller napisany i wyreżyserowany przez M. Night Shyamalan, twórcę kultowego Szóstego zmysłu. Z tej okazji spotkaliśmy się w Londynie z Joshem Hartnettem, który w tej produkcji wciela się w główną postać, seryjnego mordercę Coopera. Mężczyzna staje w obliczu sporego zagrożenia w wyniku którego jego tożsamość może zostać odkryta przed jego rodziną i to w dość niecodziennych okolicznościach, bo podczas koncertu idolki jego córki. Film właśnie trafił do VOD, gdzie można go kupić.

Pułapka - gdzie oglądać?

Na tę chwilę Pułapkę można znaleźć na różnych serwisach VOD, takich jak iTunes, Amazon Prime Video, Premiery Canal+ czy Rakuten. Jak wyglądają ceny?

Rakuten - zakup w jakości SD, HD lub 4K - 69,99 zł. Wypożyczenie kosztuje 49,99 zł

Amazon Prime Video - zakup w jakości SD, HD lub 4K - 69,99 zł. Wypożyczenie kosztuje 49,99 zł

iTunes - zakup w jakości SD, HD lub 4K - 64,99 zł. Wypożyczenie kosztuje 49,99 zł

Premiery Canal+ - można wypożyczyć za 49,99 zł

Pułapka - fabuła

Główni bohaterowie filmu to ojciec o imieniu Cooper i jego nastoletnia córka, którzy udają się na koncert muzyki pop. Tam zdają jednak sobie sprawę, że znaleźli się w epicentrum dziwnych wydarzenia. Koncert bowiem okazuje się pułapką jaką wymiar ścigania zastawił na tajemniczego seryjnego mordercę, który ma się ponoć tu pojawić. Cooper szybko się orientuje, ze to jego szukają policjanci. Zaczyna szybko kombinować jak wydostać się z budynku nie wzbudzając przy tym podejrzeń swojej córki.

M. Night Shyamalan – wywiad z reżyserem

Josh Hartnett – wywiad z aktorem