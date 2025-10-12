Kto zalazł za skórę Rebecce Ferguson? Aktorka wyklucza kolejne nazwiska i chwali Toma Cruise'a

fot. Paramount Pictures

Rebecca Ferguson, gwiazda Diuny czy serii Mission: Impossible, wywołała jakiś czas temu burzę w Hollywood, gdy powiedziała o nieprzyjemnym doświadczeniu z planu z jedną z gwiazd filmowych. Chociaż nie zdradziła nazwiska, to wiele znanych nazwisk poczuło się zagrożonych i wywołanych do tablicy. Między innymi Dwayne Johnson czy Emily Blunt otwarcie powiedzieli, że nie chodziło o nich i darzą Ferguson sympatią.

W rozmowie z U.K. Times po raz kolejny zapytano Ferguson o tę sytuację. W wywiadzie przyznała, że nie obchodzi ją, co się stało z tamtą osobą i zdradziła, że inni również skarżyli się na nieprzyjemności związane ze współpracą z nią. Dodała też, że sama nie jest bez winy w całej tej sytuacji.

Jestem w stanie kogoś publicznie skrytykować przed całą ekipą, żeby udowodnić swój punkt widzenia. To nie jest zachowanie, które u siebie pochwalam. [...] Zrzucamy winę na różne osoby, a potem dorastamy i zauważamy, że mają po prostu problemy ze sobą. Nie jest łatwo o siebie walczyć w tym świecie, bo kiedy się postawisz, to możesz stracić pracę.

Ferguson wykluczyła, że chodziło jej o Hugh Jackmana, Ryana Reynoldsa oraz Toma Cruise'a. Tego ostatniego nawet pochwaliła za współpracę przy Mission: Impossible, choć nazwała go "dorosłym dzieckiem". Stwierdziła, że aktora trzeba często szukać i łapać jak motyla, bo jest tak zajęty różnymi rzeczami, że czasem nie ma czasu na kręcenie. Potem jednak zawsze przeprasza i jest przygotowany.