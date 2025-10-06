placeholder
Czy Red Dead Redemption 2 na PS5 i Xbox Series X|S faktycznie powstaje? Znany insider odpowiada

W sieci po raz kolejny pojawiły się nieoficjalne informacje na temat aktualizacji Red Dead Redemption 2 dla konsol obecnej generacji oraz o planach wydania gry na Nintendo Switch 2.  
Paweł Krzystyniak
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Red Dead Redemption 2 Rockstar
Red Dead Redemption 2 to jedna z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat. Produkcję studia Rockstar Games doceniono za kapitalną, wciągającą historię, świetnie napisane postacie oraz satysfakcjonującą rozgrywkę. Mimo znakomitych recenzji i sprzedaży tytuł ten nigdy nie doczekał się ulepszonego wydania ani nawet aktualizacji przygotowanej z myślą o konsolach obecnej generacji — PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W sieci od czasu do czasu pojawiają się plotki, że ma się to zmienić, jednak jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych ogłoszeń w tej sprawie.

Zdaniem znanego branżowego insidera o pseudonimie NateTheHate, który odpowiedział na pytanie zadane przez jednego z fanów, aktualizacja lub nowe wydanie Red Dead Redemption 2 faktycznie powstaje. Według jego informacji Rockstar ma pracować nad wersjami gry przeznaczonymi na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Insider zaznaczył jednak, że nie posiada żadnych danych dotyczących potencjalnej daty premiery.

