Czy Red Dead Redemption 2 na PS5 i Xbox Series X|S faktycznie powstaje? Znany insider odpowiada
W sieci po raz kolejny pojawiły się nieoficjalne informacje na temat aktualizacji Red Dead Redemption 2 dla konsol obecnej generacji oraz o planach wydania gry na Nintendo Switch 2.
Red Dead Redemption 2 to jedna z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat. Produkcję studia Rockstar Games doceniono za kapitalną, wciągającą historię, świetnie napisane postacie oraz satysfakcjonującą rozgrywkę. Mimo znakomitych recenzji i sprzedaży tytuł ten nigdy nie doczekał się ulepszonego wydania ani nawet aktualizacji przygotowanej z myślą o konsolach obecnej generacji — PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W sieci od czasu do czasu pojawiają się plotki, że ma się to zmienić, jednak jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych ogłoszeń w tej sprawie.
Zdaniem znanego branżowego insidera o pseudonimie NateTheHate, który odpowiedział na pytanie zadane przez jednego z fanów, aktualizacja lub nowe wydanie Red Dead Redemption 2 faktycznie powstaje. Według jego informacji Rockstar ma pracować nad wersjami gry przeznaczonymi na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Insider zaznaczył jednak, że nie posiada żadnych danych dotyczących potencjalnej daty premiery.
