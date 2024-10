Reżyser filmu Ja, robot kontra Elon Musk. Chodzi o nowe roboty Optimus

fot. 20th Century Fox

Elon Musk nigdy nie krył swoich inspiracji, które odnajdywał w popkulturze. Tym razem jednak mógł posunąć się o krok za daleko. W zeszły czwartek pochwalił się on nowymi projektami i prototypami firmy Tesla. Chodzi m.in. o robovana oraz cybercab, czyli cyber-taksówkę. Pokazał też nowe, autonomiczne roboty o nazwie Optimus, które serwowały drinki i rozmawiały z ludźmi. Poddano w wątpliwość, czy były one do tego zaprogramowane, czy może zdalnie sterowane, ale Alex Proyas, reżyser filmu Ja, robot miał do Elona Muska inne zastrzeżenie. Stwierdził, że popularny w USA celebryta i wynalazca podkradł jego pomysły z tej produkcji.

Alex Proyas napisał w serwisie X:

Hej, Elon. Mogę dostać z powrotem swoje designy?

Ja, robot - opis fabuły

W 2035 roku roboty stały się integralną częścią codziennego życia wszystkich ludzi. Kiedy ginie genialny naukowiec (James Cromwell), chicagowski detektyw Del Spooner (Smith) podejmuje śledztwo i odkrywa, że odpowiedzialnym za śmierć uczonego może być właśnie robot.