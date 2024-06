Road House pierwotnie był dla kin czy streamingu? Zdaniem Jake'a Gyllenhaala Amazon nie zmienił planów

fot. Amazon Prime Video

Tegoroczny remake Road House zaskoczył wiele osób i stał się bezsprzecznym hitem na platformie Amazon Prime Video. Film w reżyserii Douga Limana przeszedł jednak przez masę kontrowersji zanim widownia na całym świecie zaczęła bić rekord platformy za rekordem. Konflikt reżysera z platformą polegał głównie na tym, iż uważał on, że został oszukany. Według Limana Amazon początkowo oferował kinową dystrybucję dla jego filmu, ale po czasie zmienił zdanie i przeznaczył ją wyłącznie na streaming. Tym słowom wydaje się zaprzeczać Jake Gyllenhaal, gwiazda produkcji.

Road House - zdaniem Jake'a Gyllenhaala Amazon nie zmienił planów

Zdaniem Jake'a Gyllenhaala zarówno on, jak i reżyser widowiska Amazon MGM Studios, Doug Liman, wiedzieli o tym, że produkcja ta trafi na streaming i nie było mowy o premierze kinowej.

Jak tylko dowiedziałem się, że będzie to produkcja przeznaczona wyłącznie na streaming, co Amazon bardzo jasno zaznaczył, to stwierdziłem: "Robimy to! Ten film może być przykładem, jak trafić do wielkiej publiczności i jednocześnie iść z duchem czasu."