Scenarzyści 2. sezonu Andora. Mocna ekipa da jakość Star Wars

fot. Disney+

Pierwszy sezon serialu Gwiezdne Wojny: Andor zebrał znakomite recenzje krytyków, mając do dziś 96% pozytywnych opinii (średnia 8,5/10. Z aktorskich seriali tyle pozytywnych ocen ma jedynie najnowsza produkcja Akolita (91%). Wiele rzeczy było wychwalanych w Andorze na czele ze scenariuszami. Drugi sezon najwyraźniej utrzyma tę samą jakość.

Gwiezdne Wojny: Andor - scenarzyści 2. sezonu

Twórcą i showrunnerem ponownie jest Tony Gilroy. To on też napisał pierwsze trzy odcinki drugiego sezonu. Kolejne trzy należą do Beau Willimona, który również tyle miał w premierowej serii. Znamy go przede wszystkim jako twórcą kultowego House of Cards.

Odcinki 7-9 napisał Dan Gilroy, czyli kolejny scenarzysta z pierwszego sezonu. Zebrał on mnóstwo nagród oraz nominację do Oscara za film Wolny strzelec. Finałowe trzy odcinki napisał Tom Bissell, czyli nowa twarz za kulisami Andora. Jego twórczość najlepiej oddaje dobrze oceniany serial Wybrzeże moskitów.

Gwiezdne Wojny: Andor jest już nakręcony. Trwa postprodukcja drugiego sezonu, która potrwa do końca roku, by znów widzów zaskoczyć także wizualną jakością. Premiera w 2025 roku. Drugi sezon jest zarazem ostatnim, bo tak rozplanowano serial. Jego zakończenie ma bezpośrednio wprowadzić do filmu Łotr 1.