Gwiezdne Wojny: Akolita najchętniej oglądaną premierą Disney+ 2024 roku! Może pobić Ahsokę

fot. Lucasfilm

Gwiezdne Wojny: Akolita podbił Disney+ w dniu swojej premiery. Serialowa produkcja dziejąca się chronologicznie przed jakimkolwiek filmem z Gwiezdnej Sagi przypadła do gustu krytykom, ale padła ofiarą review bombingu. Nie wpłynęło to jednak na bardzo duże zainteresowanie serialem i jego premierą. W dniu premiery Akolita wygenerował 4.8 miliona wyświetleń, co jest najlepszym wynikiem Disney+ w 2024 roku. Dla porównania Gwiezdne Wojny: Ahsoka wygenerowała 14 milionów wyświetleń, ale w ciągu pięciu dni.

Samo to, że Disney chwali się wynikiem swojego nowego serialu i podaje ilość wyświetleń w ciągu pojedynczego dnia, jest dowodem na to, że studio jest zadowolone z odbioru i zainteresowania.

Gwiezdne Wojny: Akolita - fabuła, obsada i data premiery

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...

W serialu zagrali Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.