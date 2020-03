Serwis subskrypcyjny Logitech poprawi jakość dźwięku w grach

Powoli przyzwyczajamy się do tego, że klasyczne metody dystrybucji treści odchodzą w zapomnienie i są zastępowane przez platformy subskrypcyjne. Podobny model biznesowy postanowiła wykorzystać firma Logitech. Korporacja chce zachęcić do płacenia abonamentu poprawiającego jakość brzmienia ścieżki dźwiękowej gier komputerowych.

To nie jest żart. Zespół odpowiedzialny za rozwój urządzeń gamingowych z linii Logitech G reklamuje aplikację, która zwiększy immersyjność brzmienia gier i pozwoli poczuć się tak, jakbyśmy stali w samym centrum akcji rozgrywającej się na monitorze. Dzięki temu będziemy w stanie np. precyzyjnie określić, z której strony wrogowie prowadzą ostrzał w Call of Duty: Modern Warfare. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych systemów dźwięku przestrzennego funkcjonowanie oprogramowania nie ogranicza się jedynie do prostego symulowania brzmienia 7.1.

Aplikację Immerse opracowali specjaliści z firmy Embody, a jej zadanie tylko z pozoru wydaje się proste. Po odpaleniu oprogramowania dźwięk generowany przez słuchawki ma wybrzmiewać dokładnie z tego miejsca, z którego powinien rozchodzić się w wirtualnej przestrzeni. Nie byłoby w tym niczego niezwykłego, gdyby nie to, że do idealnego odwzorowania głębi wykorzystywana jest sztuczna inteligencja.

Główną zaletą Immerse ma być personalizacja brzmienia. Po uruchomieniu aplikacji ta poprosi nas, abyśmy wykonali za pośrednictwem telefonu fotografię swojej małżowiny usznej. Przechwycony obraz zostanie poddany szczegółowej analizie, a sztuczna inteligencja wyliczy tor przebiegu fali dźwiękowej. Po wykonaniu tej czynności system dowie się, w jaki sposób modulować brzmienie, aby poprawnie symulować kierunek rozchodzenia dźwięków w wirtualnej przestrzeni oraz ich odległość od odbiorcy.

Brzmi dość intrygująco, choć system nie jest pozbawiony kontrowersji. Aby z niego korzystać, należy bowiem uiszczać opłatę subskrypcyjną w wysokości 3 dolarów miesięcznie. Istnieje także możliwość opłacenia z góry subskrypcji rocznej bądź pięcioletniej, za które zapłacimy odpowiednio 15 oraz 40 dolarów.

Warto zauważyć, że z usługi mogą skorzystać posiadacze kilkunastu modeli z linii Logitech G oraz beyerdynamic, choć w przypadku użytkowników tego drugiego sprzętu ceny kształtują się nieco inaczej: do dyspozycji jest wyłącznie abonament roczny za 17 € oraz dożywotnia licencja za 45 €. Pozawala to przypuszczać, że w przyszłości do tego grona dołączą także inni producenci. Pełną listę wspieranych urządzeń można znaleźć na stronie Embody. Tam też można zapisać się na 14-dniowy okres próbny.