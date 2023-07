Zagłada pirackich serwisów w Polsce. Wiele stron warez/torrent przestało działać; twórca: "Stop cenzurze Internetu"

NBC

Jak raportują Wirtualne Media, kilkanaście pirackich serwisów umożliwiających pobieranie nielegalnych treści przestało wczoraj działać. Na tej liście znalazły się następujące polskie witryny: Bitnova.info, Bluewarez.pl, DarkMachine.pl, Darmowe-Torenty.pl, EliteTorrent.pl, Exsites.pl, Files4You.org, Haszkod.pl, Pobieramy24.xyz, Prezone.pl, Sdcv.pl , TorrentCity.pl, Vorek.pl, vTorrent.pl, Warezik.eu, Warezisko.net i Warez-TS.org. Ich koniec przychodzi wraz z oświadczeniem administratora portali, które zamieścił m.in. na Wykopie.

Komunikat, zatytułowany wymownie "Strony takie jak ta mogą wkrótce przestać istnieć", to tak opis sytuacji prowadzącej do ich zamknięcia, jak i nawoływanie przez autora wpisu do walki z internetową "cenzurą". Administrator pirackich serwisów już na początku stara się policzyć szable:

Zwracam się dzisiaj do Was ponieważ rozpoczął się etap agresywnego wprowadzania autocenzury w polskim internecie. Korporacje wiedzą, że nie są w stanie zrobić tego zgodnie z prawem i dlatego próbują to przepychać tylnymi drzwiami, atakując właścicieli stron takich jak ja. Jeżeli ich agresywna polityka pozostanie bez odzewu z Waszej strony, pewnego dnia obudzimy się w świecie, w którym korporacje będą Wam mówić co wolno, a czego nie wolno. Wolny internet jaki znamy przestanie istnieć. Agresorzy doskonale zdają sobie sprawę, że jeżeli się skonsolidujemy, przegrają. Dlatego starają się niszczyć takich ludzi jak ja po cichu abyście o wszystkim mogli się dowiedzieć już po fakcie.

W dalszej części wywodu mężczyzna piętnuje działania policji, która zajęła jego sprzęt elektroniczny:

Policja może podejmować kolejne próby zabierania mi sprzętu elektronicznego, a jeżeli w pobliżu będą się znajdować inne osoby i ich sprzęt elektroniczny - on też zostanie zabrany. I nie jest to słaby żart. W ten sposób mogą niszczyć mnie finansowo przy jednoczesnym niszczeniu bliskich mi osób.

Zabezpieczający sprzęt policjanci mają sobie nawet pozwalać na obraźliwe porównania:

Według relacji moich rodziców, policjanci, którzy ostatnio byli zabezpieczyć mój motocykl przed sprzedażą (o tym co mnie ostatnio spotkało napiszę niżej, przygotujcie się na mały szok), wypowiadali się o mnie jak o jakimś "Escobarze polskiego internetu" czy "bossie wszystkich bossów polskiego internetu".

Do ataku na administratora miał przyłączyć się również Canal+, który już trzy lata temu wysłał do operatora płatności CashBill zawiadomienie, że na jednym z należących do mężczyzny serwerów znajduje się treść, do której to Canal+ posiada prawa autorskie:

Mimo, że zareagowałem na zgłoszenie, Canal+ zaczął mnie atakować przez co straciłem wieloletnią umowę z CashBill (podpisaną w 2010 roku), wieloletnie umowy na serwery dedykowane i kilka moich stron przestało istnieć ponieważ nie byłem w stanie ich przywrócić ze względu na to, że cała infrastruktura, z której korzystałem została zniszczona, a kiedy próbowałem zbudować nową, pracownik Canal+ wysyłał na mnie kolejne fałszywe donosy.

W obliczu nadejścia trudnych dla siebie czasów właściciel pirackich serwisów koniec końców poprosił odbiorców jego oświadczenia o wsparcie finansowe, podając przy okazji numer konta:

Wkrótce może być tak, że zostanę w pełni odcięty od prywatnych środków poprzez blokadę konta, a profesjonalna pomoc prawna kosztuje. A taki proces może trwać latami. Środki nie będą zbierane przeze mnie aby uniknąć utraty środków ze zbiórki wskutek blokady moich kont - środki będą zbierane przez moją partnerkę, która w żaden sposób nie jest powiązana z serwisami, i do której mam pełne zaufanie.

Najczęściej piracone seriale 2022 roku