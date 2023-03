The Settlers: New Allies nie trafi na konsole w marcu. Ubisoft zmienił plany na kilka dni przed premierą

fot. Ubisoft

The Settlers: New Allies miało trafić na konsole PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch już 23 marca. W ostatniej chwili, bo zaledwie 6 dni przed planowaną premierą, Ubisoft poinformował o przesunięciu debiutu portu na inny, niesprecyzowany jeszcze termin. Dokładny powód tego działania nie został ujawniony, wspomniano jedynie o chęci dopracowania gry, co jest raczej standardem w tego typu sytuacjach.

Warto przypomnieć, że nowi Settlersi w lutym zadebiutowali na PC i spotkali się raczej z negatywnym odbiorem ze strony graczy oraz krytyków. Negatywnie oceniano mało skomplikowaną i rozbudowaną rozgrywkę, a także liczne błędy, które potrafiły poważnie dawać się we znaki podczas zabawy. Więcej na temat New Allies możecie dowiedzieć się z naszej recenzji tego tytułu.

https://twitter.com/TheSettlersEN/status/1636759306413408261