Shawn Levy mógł wyreżyserować TEN superbohaterski film. Zaskoczeni?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Reklama

Shawn Levy, reżyser wszystkich Deadpooli, w nowym wywiadzie zdradził, że był jednym z kandydatów do wyreżyserowania solowego filmu superbohaterskiego o Gambicie. Przypominamy, że projekt został anulowany, gdy Disney przejęło 20th Century Fox, co załamało Channinga Tatuma, mającego zagrać główną postać.

Poniżej znajdziecie spojlery do Deadpool & Wolverine.

Shawn Levy mógł wyreżyserować Gambita

Shawn Levy w rozmowie z New York Times zdradził, że był jednym z kandydatów do wyreżyserowania solowego filmu o Gambicie, zanim anulowano projekt. Dodał, że Tatum był wyraźnie wzruszony na planie Deadpool & Wolverine, gdy w końcu po latach dostał szansę, by zagrać ukochanego superbohatera.

Channing był widocznie wzruszony każdego dnia na planie. Czasami przybierało to formę uśmiechniętej euforii, a innym razem łzawej wdzięczności. Nigdy nie widziałem innego aktora, który byłby równie wdzięczny za bycie na planie, co on. Byłem jednym z kilkudziesięciu reżyserów, którzy ubiegali się o pracę przy Gambicie ponad dekadę temu. [...]

Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds o Gambicie

Rolę Channinga Tatuma w Deadpool & Wolverine skomentował także Ryan Reynolds:

Chan urodził się, by grać Gambita. Jego historia jest bardzo podobna do mojej. Oboje spędziliśmy dekadę, próbując przedstawić najbardziej komiksową wersję naszych bohaterów. [...] Gambit znalazł swojego autora w Chanie. To jedna z najfajniejszych i najmądrzejszych komiksowych postaci, które wciąż bardzo mało pokazano na ekranie. Ja chcę więcej — i z tego, co widziałem po reakcjach w kinie, wy także. Pożegnanie się z częścią tych bohaterów jest równie ważne, co zyskanie nowych nowych herosów, za których będzie można trzymać kciuki... Bardzo łatwo jest kibicować Gambitowi. A Chanowi — jeszcze łatwiej. To jeden najwspanialszych, najciężej pracujących i najmilszych ludzi w całej branży. Nie mogłem być bardziej podekscytowany, widząc, jak @channingtatum wskrzesza Gambita w idealnym czasie i w idealny sposób.

ROZWIŃ ▼

Channing Tatum pokazuje transformację w Gambita