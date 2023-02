Sherlock Holmes 3 - film w końcu powstanie? Guy Ritchie wskazał, od kogo to zależy

fot. materiały prasowe

Na film Sherlock Holmes 3, w którym tytułową rolę ma zagrać Robert Downey Jr., fani czekają od 2011 roku. To wtedy wytwórnia Warner Bros. ogłosiła, że powstanie następca produkcji Sherlock Holmes: Gra cieni (2011). Od tamtego czasu nad projektem pracowało wielu różnych scenarzystów. Powstało kilka szkiców historii i pojawiło się wiele pomysłów, jak ją rozwinąć. W 2019 roku reżyserem produkcji został Dexter Fletcher (Bohemian Rhapsody), który zastąpił na tym stanowisku Guya Ritchiego odpowiedzialnego za pierwsze dwie filmowe części franczyzy. Jednak z powodu wybuchu pandemii koronawirusa prace nad obrazem opóźniły się. Zdjęcia miały ruszyć pod koniec 2022 roku w Atlancie. Obecnie przyszłość filmu jest niepewna.

Guy Ritchie podczas rozmowy z serwisem Collider na temat jego ostatniego filmu pt. Gra Fortuny został zapytany o trzecią część Sherlocka Holmesa. Pytanie dotyczyło tego czy produkcja powstanie czy jednak ten temat raczej należy już do przeszłości. Reżyser odpowiedział:

Cóż, szczerze mówiąc, zostawiłem to Robertowi [Downeyowi Jr.]. Robert chciał to nadzorować. Piłka jest po jego stronie boiska - on jest odpowiedzialny za scenariusz i za całość. Wycofałem się z tego, aż do czasu, gdy będę mógł się ponownie zaangażować.

W poprzednich odsłonach przygód Sherlocka Holmesa obok Roberta Downeya Jr. występowali Jude Law jako John Watson oraz Rachel McAdams jako Irene Adler. Pierwsza część zarobiła 524 miliony dolarów, a druga 543,8 miliona dolarów.

