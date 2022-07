Skull and Bones - Ubisoft zapowiedział oficjalny pokaz gry. Zobaczcie teaser

fot. Ubisoft

W ostatnich tygodniach w sieci kilkukrotnie głośno robiło się o Skull and Bones. Wyciekła między innymi potencjalna data premiery tej produkcji, a ESRB przyznało jej kategorię wiekową, jednocześnie zdradzając, że nie zabraknie w niej przemocy, treści seksualnych oraz wulgaryzmów. Już wkrótce nie będziemy musieli jednak polegać na przeciekach i nieoficjalnych informacjach, bo firma Ubisoft zapowiedziała pokaz swojej nadchodzącej gry.

Już 7 lipca o godzinie 20:00 polskiego czasu będziemy mogli przekonać się, jak wygląda odmienione Skull and Bones. Niewykluczone, że to właśnie tam dostaniemy konkretny termin, w którym piracka produkcja trafi na sklepowe półki. Przypominamy, że wedle przecieków, gra miałaby pojawić się na rynku w listopadzie tego roku.

Skull and Bones - teaser

Skull and Bones ma długą i burzliwą historię. Początkowo zakładano, że będzie to dodatek do Assassin's Creed: Black Flag, a później - MMO. Ostatecznie samodzielną grę zapowiedziano w roku 2017 i miała ona zadebiutować rok później. Tak się jednak nie stało, zamiast tego pojawiały się kolejne opóźnienia, a nawet nieoficjalne doniesienia o skasowaniu produkcji i rozpoczęciu prac od nowa.