Śnięty Mikołaj - będzie kontynuacja serii. Disney+ robi serial

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, Disney+ szykuje nowy serial familijny zatytułowany Santa Clause, który ma być kontynuacją serii Śnięty Mikołaj rozpoczętej kinowym filmem z 1994 roku. Tim Allen powróci jako Scott Calvin znany także jako Święty Mikołaj i będzie producentem wykonawczym.

Za sterami serialu stoi Jack Burditt, twórca hitu Tima Allena pt. Ostatni prawdziwy mężczyzna. Będzie on showrunnerem, czyli będzie odpowiadać za wszystkie decyzje kreatywne. Prace na planie ruszą w marcu 2022 roku w Los Angeles.

Śnięty Mikołaj - o czym serial?

Scott Calving (Tim Allen) niebawem będzie mieć 65 urodziny, więc zdaje sobie sprawę, że nie może być Świętym Mikołajem dość długo. Zaczyna tracić swoje podejście do obowiązków, a do tego jego rodzina skorzystałaby na odrobinie normalności. Scott więc podejmuje decyzję, by wyruszyć na poszukiwania godnego następcy, jednocześnie szykując rodzinę na życie w normalnym świecie.

Przypomnijmy, że seria doczekała się trzech części, ale dwa sequele Śnięty Mikołaj 2 oraz Śnięty Mikołaj 3: Uciekający Mikołaj nie były tak pozytywne odebrane jak pierwszy film.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.