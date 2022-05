Sonos Ray - nowy soundbar na pierwszych na zdjęciach. Znamy cenę!

Portal The Verge już wcześniej ujawnił pełne szczegóły i wygląd nowego urządzenia, które nosi model S36 i wewnętrznie znane jest pod nazwą kodową Fury. Według serwisu Sonos model S36 Fury ma mieć wymiary: 550mm (szerokość) x 69mm (wysokość) x 100mm (głębokość). Będzie więc trochę mniejszy od modelu Beam oraz znacznie do Arc. Z kolei nowe zdjęcia zostały przedwcześnie opublikowane przez kolumbijski sklep Ktronix, co dodatkowo uwiarygodnia poprzednie doniesienia The Verge. Nowy model w ofercie firny ma kosztować około 249 dolarów i trafić do sprzedaży w ciągu kilku tygodni. Będzie tym samym najtańszym soundbarem w portfolio Sonosa i posłuży jako podstawowa opcja poniżej droższego Beam (2199 zł) i flagowego Arc (4599 zł).

Aby uzyskać niższą cenę, zrezygnowano z takich funkcji, jak wbudowane mikrofony, Dolby Atmos i HDMI. Ray ma też mniej głośników niż droższe soundbary w ofercie firmy. Jednak posiadacze droższych głośników Arc lub Beam będą mogli wykorzystać dwa Sonos Ray jako tylne głośniki surround. W tym celu soundbar został zaprojektowany do montażu w poziomie oraz pionie, a w orientacji pionowej jego pochylone boczne głośniki będą lepiej kierować dźwięk Atmos w stronę sufitu.

Zdjęcia głośnika Sonos Ray opublikowane przez sprzedawcę Ktronix potwierdzają brak portu HDMI.

fot. Ktronix

Samodzielnie Ray obsługuje dźwięk w standardzie Dolby Digital i można go rozbudować do konfiguracji 5.1, jeśli zestawi się go z innymi głośnikami systemu Sonos. Z telewizorami łączy się za pomocą kabla optycznego. W soundbarze nie ma zintegrowanych mikrofonów do sterowania głosem, ale właściciele będą mogli korzystać z własnego asystenta głosowego, ponieważ platforma Sonos jest kompatybilna z głośnikami Amazon Echo i Google Nest.

Dyrektor generalny firmy Sonos Patrick Spence zapowiadał, że firma zamierza wprowadzać co najmniej dwa nowe produkty w każdym roku kalendarzowym. Ray jest najwyraźniej pierwszym z nich. Wśród urządzeń, które mogą zostać wprowadzone na rynek w 2022 roku może być mniejszy, bardziej przystępny cenowo subwoofer lub bezprzewodowe słuchawki Sonos, o których również krążą plotki.