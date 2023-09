Spawn - scenariusz nowego filmu jest prawie gotowy. Brakuje "dosłownie 30 stron"

fot. materiały promocyjne

Spawn to jedna z ikonicznych postaci komiksowych, stworzona przez Todd McFarlane'a. Niestety, jej pierwsza ekranizacja okazała się klapą, a wyniki box office były mierne. Planowano sequel tego filmu, ale nigdy do niego nie doszło. McFarlane czuje jednak, że historia Spawna zasługuje na wznowienie. Wiemy już, że w reboocie wystąpi Jamie Foxx, a studio Blumhouse odpowiada za produkcję. Scenariusz jest pisany przez Scotta Silvera, Malcolm Spellman oraz Matthew Mixona. McFarlane zdradził, że niewiele zabrakło do jego skończenia.

Spawn - McFarlane o niedokończonym scenariuszu

Oto, co powiedział McFarlane w wywiadzie dla ComicBook:

- Byliśmy w trakcie pisania scenariusza, kiedy nadszedł strajk scenarzystów. Więc doszło do gwałtownego zatrzymania prac, jeśli można tak powiedzieć. Ale zaszli daleko ze szkicem, więc zakładam, że dużo nad tym myśleli podczas strajku. Wiedzą, co zamierzają napisać. Brakuje im dosłownie 30 stron. Zakładam, że jak tylko strajk się zakończy, szybko dokończą scenariusz. Przepiszemy parę stron, pojedziemy do Hollywood, znajdziemy kupca, może kilku i rozpoczniemy licytację.

Pozostaje pytanie, kiedy scenarzyści zakończą strajk. Przypominamy, że protesty rozpoczęły się 2 maja i wciąż nie doszło do porozumienia ze studiami filmowymi i platformami streamingowymi.