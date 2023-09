Tobey Maguire zachwyca w czarnym kostiumie Venoma. Tak realistycznej figurki jeszcze nie widzieliście!

Fot. Hot Toys

Reklama

Hot Toys opublikowało pierwsze zdjęcia hiperrealistycznej figurki Pajączka ze Spider-Mana 3 od Sony Pictures. Zdjęcia możecie zobaczyć poniżej.

Jak można się domyśleć, figurka została stworzona na podobiznę Tobeya Maguire'a, który grał postać w filmie. Przedmiot kolekcjonerski przedstawia superbohatera w czarnym kostiumie Venoma, który w Spider-Manie 3 rozbił się na Ziemi i przyczepił do Petera Parkera. Fanom do dzisiaj naprawdę podoba się projekt stroju, więc nic dziwnego, że to właśnie go Hot Toys wzięło na warsztat.

Tobey Maguire zachwyca w czarnym kostiumie Venoma

Podstawka przedstawia kościół, w którym Peter Parker pozbył się kostiumu Venoma w 3. akcie Spider-Mana 3. Widać na niej trochę czarnej mazi symbionta. Sama figurka została stworzona w skali 1/6 i można ją ustawiać w różnych dynamicznych pozach dzięki elastycznej budowie. Czarny kostium ma srebrne wypukłe wzory, a dodatkowo do zestawu zostały dołączone wyjątkowe akcesoria, takie jak ramiona i głowa Venoma z wystającym językiem, a także maska Spider-Mana.

Spider-Man 3 - figurka kolekcjonerska

Podoba wam się figurka? Lubicie Tobeya Maguire'a w takiej odsłonie? Dajcie znać! Czekamy na wasze komentarze.