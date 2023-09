Spider-Man: No Way Home - MJ kontra Zielony Goblin. Niesamowita grafika koncepcyjna z usuniętą sceną

Źródło: Columbia Pictures

W filmie Spider-Man: No Way Home mogło dojść do dość nietypowego starcia pomiędzy... MJ (Zendaya) i Zielonym Goblinem (Willem Dafoe). Jakim cudem?

Phil Saunders, artysta pracujący dla Marvel Studios, opublikował w swoich mediach społecznościowych rysunek koncepcyjny ze Spider-Man: No Way Home, na którym widać MJ atakującą Zielonego Goblina igłą z antidotum. Grafik stwierdził, że była to jedna z najfajniejszych scen, jakie miał okazję stworzyć do filmu. Jak sam to opisał:

To była jedna z najfajniejszych klatek kluczowych w Spider-Man: No Way Home. We wcześniejszej wersji scenariusza Zielony Goblin dźgnął Pajączka, tuż zanim MJ wskoczyła mu na plecy, wbijając igłę z antidotum w szyję. Wspaniale było pracować nad dynamiką i kompozycją tej sceny, by uchwycić jej dramaturgię.

Spider-Man: No Way Home

Zgodnie z tym opisem na grafice widać, jak Zielony Goblin trzyma Pajączka za gardło po dźgnięciu go, a MJ siedzi złoczyńcy plecach, z ręką dzierżącą igłę w górze, gotowa wbić mu antidotum w szyję.

Co sądzicie o tej scenie? Chcielibyście zobaczyć ją na dużym ekranie? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze.

