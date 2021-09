Spider-Man: Bez drogi do domu - Charlie Cox komentuje plotki o Daredevilu

fot. Netflix

Charlie Cox obecnie promuje serial Kin, więc nie brak pytań o... Daredevila. Fani nie tylko sądzą, że widzieli jego ręce w zwiastunie filmu Spider-Man: Bez drogi do domu, to do tego wiele plotek z dobrych źródeł twierdzi, że zobaczymy go w roli Matta Murdocka/Daredevila w MCU. Nic więc dziwnego, że mając okazję z nim porozmawiać dziennikarze wypytują go o ten temat.

Oczywiście komentarze Coxa mogą być sugestywne, ale wiemy jedno: z uwagi na podpisanie NDA aktor nie może nic otwarcie potwierdzić, a wielokrotnie ludzie po prostu kłamali, bo będąc trybikiem machiny marketingowej Marvel Studios nie mają po prostu innego wyboru. Traktujmy więc jego komentarze z dystansem, bo choć mówi jedno, prawda może być inna.

W rozmowie z Comicbook.com zapewnia, że w zwiastunie nie widzimy jego rąk. Natomiast w innym wywiadzie powiedział coś bardziej sugestywnego, co zaintrygowało fanów. Tak powiedział w rozmowie z Stevem Varleyem:

- Nie chciałbym w żadnym wypadku popsuć ludziom doświadczenia. To wywołuje u mnie lekki niepokój, bo trudno o czymś takim rozmawiać. W tym temacie powiem jedno: wszyscy, w tym i ja, musimy poczekać i zobaczyć, co się wydarzy.

Z plotek wynika, że rola Daredevila jest niewielka, ale szczegółów nie wyjawiono. Podobno może być prawnikiem Petera Parkera.