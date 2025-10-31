Aktor ze Spider-Mana 4 odniósł się do swojej tajemniczej roli! Czy będzie czarnym charakterem?

Marvel/Sony/YouTube/Scottish Journeys

Od sierpnia tego roku wiemy, że w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień pojawi się Tramell Tillman. Rola aktora nie została jeszcze oficjalnie ujawniona - najczęściej przewijające się w plotkach opcje to kolega Petera z Daily Bugle - Robert Robertson lub jeden z czarnych charakterów - Tombstone. O ten projekt postanowiło zapytać go Variety w dość sugestywny sposób - próbując dowiedzieć się, czy złoczyńca, w którego wcieli się w MCU różni się od jego bohatera z serialu Rozdzielenie.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - wypowiedź Tramella Tillmana

Kto powiedział, że gram czarny charakter?

Czy to jakaś podpowiedź, że Tramell Tillman wcieli się jednak w zupełnie inną postać, niż zakładaliśmy? Aktor nic więcej nie zdradził, dodał jedynie, że cieszy się z czasu spędzonego na planie filmu Marvela. Sugeruje to jednak, że możemy spodziewać się jakieś związanej z tym niespodzianki.

Premiera kinowa filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień została zaplanowana na 31 lipca 2026 roku.